Né dans les années 80 avec des groupes comme Venom, Bathory, ou encore Hellhammer, le genre se veut satanique au départ ou au minimum anticlérical. En effet, quoi de mieux que d'arborer ces thèmes pour se mettre à contre pied de la société et de ses valeurs judéo-chrétiennes. Le genre prend de l'ampleur avec la deuxième vague scandinave des années 90. Le BM devient sulfureux, notamment avec Mayhem qui pousse le paroxysme de l'esprit misanthropique du genre pour finir tristement dans la rubrique faits divers. Néanmoins, le genre s'est enrichi et s'est largement développé, parfois au grand dam des "true blackeux".



Le BM se conjugue maintenant au pluriel et, plutôt que vous faire une histoire du BM, j'ai préféré dans ce nouveau numéro de W-Fenec, donner la parole à deux acteurs de la scène : Gérald de l'association , label associatif nantais qui s'est fait une belle place dans le milieu avec des productions léchées et de belle qualité, et Pierre Avril qui vient de sortir son troisième tome sur le sujet (5 livres sont prévus). Alors, je vous invite à lire leurs interviews.



Bon, j'allais pas vous laisser comme cela hein ! Du coup, je vous propose ce mois-ci trois sorties BM. Deux de chez (LADLO) et un troisième de Talheim Records Germany. La diversité de ses trois productions montre parfaitement à quel point la scène BM a pris de l'ampleur.



Sordide est un groupe rouennais, membre du collectif de musique La Harelle, qui a fait le choix audacieux de chanter en français. Trois ans après leur premier album, le trio nous annonce la couleur dès l'artwork de l'album. Une pochette rouge sang, comme une tâche macabre sur le mur d'une cave. On va aller dans du black old school, primal, ténébreux et poisseux. Comme quoi LADLO est loin de se cantonner à du black atmosphérique ou à flirter avec le post black. Sordide nous livre 55 minutes de black metal engagé, avec une vision misanthropique de la France et de sa société pour mieux dénoncer les maux qui la pourrissent lentement mais sûrement de l'intérieur. On dirait presque un album de punk sur l'engagement et les paroles. D'ailleurs, on retrouve parfois cette touche punk, une certaine distorsion brouillonne avec une rythmique intense dans leur musique. Et oui, car il faut le souligner, Sordide ne se contente pas de nous proposer simplement une évolution simple de leur black primal, non, il le fait évoluer et casse les rythmiques. Néanmoins, la musique reste profondément sombre, nous entraînant dans une ambiance chaotique grâce à des riffs assassins et des break sauvages. Le chant crié, poussé par la complainte douloureuse des textes, finit de nous clouer à la croix pour nous obliger à regarder la saleté du monde. Au final, un must du genre pour les amateurs de black ténébreux et sale.



Pour le deuxième LP, on reste bien entendu dans cette branche du metal qu'est le black. Néanmoins, on flirte avec la frontière du genre, dans ce no man's land que les true blackeux ne fréquentent pas. En effet, je vais vous parler de Blód de chez Talheim Records Germany. Né à Paris en 2018, Blód est une histoire de couple, celle d'Ulrich W (Ortagos, ex-Regarde les Hommes Tomber) et Anna W (Lynn). Mara est leur troisième album. On est sur du blackened, un croisement avec du doom et du sludge du plus bel effet. On est rapidement transporté dans une nature froide : arbre mort, paysage de neige, hurlement des loups... L'ambiance est chamanique, profondément noire. Le chant d'Anna nous maintient dans une mélancolie aérienne proche du trip sous acide. Dans le même temps, Ulrich nous maintient dans une atmosphère lourde et sombre avec une instrumentalisation tout en finesse, sans fioriture mais terriblement efficace. Le tempo évolue et va jusqu'à nous marteler la poitrine avec force, liquéfiant nos organes dans une rythmique lourde et lancinante. C'est hypnotique et étouffant. Un bel album, une production solide, un artwork B&W sobre et vraiment très beau. Mara vous propose un voyage chamanique aux portes de la folie.



La dernière sortie de ce Growl and Scream vient de Strasbourg. Il s'agit de Time Lurker de chez Les Acteurs De l'Ombre (et oui encore LADLO, mais c'est vraiment devenu un label incontournable !). Mick, porteur du projet, collabore avec Sotte (chant), Déhà au mastering (Acathexis, Drache, Imber Luminis, Maladie, Slow, Wolvennest, Yhdarl...), Derek Setzer à l'artwork (Altars, Fuck The Facts, Huntsmen, Mord'A'Stigmata...) pour nous proposer Emprise. Le concept de Time Lurker est basé sur un voyage long et introspectif face à la nature humaine, nous amenant à affronter nos démons façonnés par nos doutes et nos peurs. Ce voyage est à la croisée des chemins entre Jules Verne et HP Lovecraft. L'album commence doucement avec "Emprise" pour nous faire découvrir une ambiance aux sonorités lourdes et oppressantes, typiques du black metal atmosphérique. Tous les ingrédients sont réunis pour en faire un modèle du genre. Des morceaux longs, des changements de rythmes qui augmentent la noirceur des morceaux tout en nous donnant l'impression de flotter dans un océan lugubre et torturé. Cet aspect torturé doit beaucoup à la qualité du chant crié qui résonne comme une douloureuse complainte. Ce chant est totalement en adéquation avec le genre et renforce les émotions de l'auditeur. Les 33 minutes d'Emprise, s'articulant entre harmonies sombres, enivrantes et riffs stridents, le tout renforcé par ce chant torturé, ont un goût de trop peu, on en voudrait plus. Un LP incontournable pour les amateurs du genre.



Avec ces trois albums, nous pouvons apprécier la diversité de l'univers BM et toucher du doigt la richesse artistique du genre. C'est, dans l'univers des musiques extrêmes, c'est celui qui produit le plus actuellement. Certes, ce n'est pas toujours original, mais il y a des choses superbes qui sont sorties tout au long de l'année 2024. On espère que l'année 2025 sera tout aussi riche...

Nolive

Publié dans le Mag #64