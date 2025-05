Nous vous proposons une nouvelle rubrique qui sera écrite à quatre mains par Nolive et Gab, la team "West Coast" de W-Fenec. Comme le nom de la rubrique l'indique, le chant clair, c'est pas notre "came". C'est, du moins, pas ce qui nous attire l'oreille en premier. Ici, on traitera des trois styles qui nous parlent le plus: le black, le death, et le punk-hardcore (HxC), ainsi que des sous-genres ou styles qui en découlent (sluge, deathcore, post-harcore, post-black etc...)

L'idée, est de vous présenter les groupes que nous avons vu et qui méritent, de notre point de vue d'être suivis, des sorties et des découvertes, ainsi que des lectures et films pouvant intéresser les fans du genre. Pour cette première de Growl and scream, on a décidé de vous parler de ce qui nous a fait plonger dans ce qui fait aujourd'hui partie de la culture metal, le punk hardcore.

Les années 60 voient l'éclosion du punk qui trouvera son heure de gloire dans les années 70. Puis, l'âge d'or du HxC arrivera dans les années 80. Je sais, c'est schématique et rapide, mais on va y revenir. Aujourd'hui, il y a un petit relent de revival des années 80, une nostalgie qui ne peut être que si on ne les a pas vécues!



Car les années 80, c'était loin d'être le rêve.



Les années 60 et 70 ont vu l'arrivée sur le marché du travail de la génération "Boomer" dans un monde bi-polaire en plein boum industriel. La menace de l'apocalypse nucléaire est prégnante et c'est un monde avec d'importantes révolutions technologiques. L' American Way of Life est le modèle.

Mais c'est aussi un monde en guerre (froide) où s'opposent les deux blocs russe et US. Au final, bien que le monde se développe extrêmement vite et que de nombreuses opportunités s'ouvrent pour les plus créatifs, l'arrivée en masse d'une génération sur le marché de l'emploi puis les chocs pétroliers des années 70 vont installer l'économie dans une crise profonde. Autant dire qu'à leur arrivée dans le monde du travail dans les années 80, les enfants des boomers ont trouvé un contexte économique et social des plus moroses. La scène punk est revendicative dès les années 70, mais comme dans le mouvement hippie, la drogue y est fortement présente et on ne peut que remarquer un goût pour l'autodestruction (alcool, drogue, excès en tous genre...). C'est en contre pied de cela, que nait la scène HxC avec une recherche: se délivrer du quotidien.



Fin des années 70, les premières mèches du genre s'allument avec The Middle Class, Blag Flagnet, ou encore The Germs. Ces premières mèches ont laissé place à un incendie dans l'Amérique de Reagan qui allait connaître une récession sans précédent. Les États-Unis tout entier prennent le virage d'un punk rock plus agressif, plus rapide, brut. On peut alors mettre en avant The Dead Kennedys, ou encore DOA qui avec leur LP Hardcore 81 semble être à l'origine du nom du genre. La batterie s'accélère pour atteindre entre 250 et 300 bpm. La guitare devient furieuse, et les solos un signe d'égo des plus mal venu, symbolisant la superficialité. Les chanteurs hurlent leurs mots et leurs maux de manière dynamique, d'une voix corrosive, chantant avec le public à qui il prête souvent le micro. Les chants en chœurs, comme si on était au stade, sont les bienvenus. Alors oui, c'est pas la joie niveau technique, on est dans le simple, l'efficace, le percutant et tant pis si le jeu est pauvre, il est vrai. C'est un cri du cœur de cette jeunesse ouvrière dont les quartiers sont gangrenés par les gangs et la drogue.



Le DIY (Do It Yourself) est la norme. On s'autoproduit. Le HxC devient une contre culture très codifiée.



On est dans la catharsis. L'expression d'une violence exutoire pour supporter un monde difficile.

Les concerts sont extrêmement violents et le Karaté Dance Style (KDS) voit le jour. Il n'est pas rare de voir un mariage forcé entre un pied véloce et une mâchoire égarée. De cette union, naîtront parfois des enfants sous forme de dents qui s'échappent dans l'assistance. Néanmoins, cette violence n'est pas gratuite et bien qu'il soit souvent difficile de stopper les bagarres qui éclatent, les protagonistes défendent tous l'idée d'une fraternité, d'une violence contrôlée et libératrice qui ne doit pas déborder en dehors de la piste. Il est d'ailleurs de bon ton de remettre debout les moshers qui chutent, là où dans la scène punk, il était bien plus fun de les finir à coups de docs coquées.



La scène de cette époque qui retient plus particulièrement notre attention et qui est sans nul doute devenue mythique, c'est LE New York HxC et sa salle mythique le CBGB. Le NYHC possède ses légendes comme Raymond Barbieri de Warzone, Lou et Peter Koller de Sick Of It All, Evan Seinfeld de Biohazard, Roger Miret, le frontman d'Agnostic Front, Freddy Cricien, le frontman de Madball qui a commencé à chanter dans le groupe de son demi-frère cadet Roger Miret (encore lui) à l'âge de 7 ans. Mais aussi Vinnie Stigma qui est le sujet d'un livre (en anglais) sorti cette année The most interesting man in the world d'Howie Abrams. La liste est longue des personnages ayant donné leur lettre de noblesse à un genre pourtant loin d'être des prouesses musicales. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe des documentaires en anglais de très bonne qualité (certains sont sur Youtube et sous-titrés en français !), comme The Godfathers of Hardcore, New-York Hardcore, The New-York Hardcore Chronicles ou encore American Hardcore. En même temps que l'émergence du hardcore qui remplace le punk, le hip-hop remplace le disco dans la communauté afro-américaine. Le parallèle entre les deux est loin d'être anodin car on va retrouver rapidement des ponts entre les deux styles, les deux communautés, qui chantent la même misère et qui ont la même envie de lendemains meilleurs (style vestimentaire, utilisation de chant parlé...).



La Californie n'est pas en reste, avec Suicidal Tendencies, les patrons du crossover. Cependant, c'est surtout avec le début du nouveau siècle que la "West Coast" acquiert ses lettres de noblesse avec des groupes comme Terror, Hatebreed, ou encore Lionheart. Il faut dire que la décennie précédente a vu un net recul de la scène et qu'il était temps de remettre au goût du jour le HxC ! Autre scène importante, la scène canadienne, avec Comeback Kid et Get The Shot, une scène qui pratique un HxC des plus furieux et dont on va vous reparler plus bas dans les découvertes ;) ... Aujourd'hui, la scène HxC est en effervescence avec des groupes innovants. Le crossover est devenue la norme, ce qui enrichit le genre. De nouveaux groupes trouvent le succès comme Jesus Pieces, Speed, Knocked Loose, Turnstile, etc...



Et en France me direz vous? Eh bien, c'est le désert... Le style ne perce pas dans les années 80, contrairement au punk classique avec des groupes comme Ludwig Von 88, Bérurier Noir, La Souris Déglinguée, et j'en passe. Il faudra attendre deux bonnes décennies avoir de voir une réelle scène HxC française voir le jour. Début des années 2000 , des groupes français développent une scène HxC et la font durer dans le temps comme les Toulousains d'Alea Jacta Est ou encore les Niçois de In Other Climes. Et aujourd'hui ? Rappelez-vous, le genre a explosé en période de crise, de récession, et curieusement, l'après COVID voit l'émergence de nouveaux groupes et des salles se remplir, notamment à Paris avec Sorcerer. Leur dernier LP Devotion est un petit bijou dont on vous conseille fortement l'écoute. Hardmind sur Rennes, Stinky sur Nantes et pleins d'autres dont nous allons vous parler régulièrement.



Comme vous le constatez, c'est une scène très attachée au DIY, underground, et c'est une musique de niche. Il est donc parfois difficile de connaître les groupes qui sortent de belles choses et qui méritent une vraie attention. On tâchera autant que possible de mettre en avant la scène française, mais aussi les petites pépites glanées ça et là. D'ailleurs, nous avons eu le plaisir de nous rendre à un concert donné au Cold Crash à Nantes. À cette occasion, nous avons découvert trois groupes : The Dislockers, projet solo de Saymon, le frontman de Karma Zero, Breakless, jeune formation nantaise, et FreeHowling.



Nous reviendrons une autre fois sur The Dislockers pour vous parler d'abord de Breakless. La formation Nantaise propose un HxC riche en breaks avec un chanteur qui alterne un growl grave et profond et un scream qui n'est certes pas totalement maîtrisé, mais qui est puissant. Cette alternance au chant donne du corps et de la profondeur à leurs compo. Cela amène à des breaks forts, avec des riffs de guitare qui alternent entre le classique son du HxC, des notes de heavy et du gros death qui tâche. À cela, des harmoniques à la guitare donnent un fil conducteur vraiment sympa. Le groupe propose quelque chose de vraiment intéressant et on va attendre avec impatience leur premier EP, que l'on écoutera avec attention.



Maintenant, parlons de FreeHowling. Les Parisiens composé de Guillaume Nicolas au chant, Sam Nicolas à la Guitare, Romain Wilczeck à la batterie et Nicolas Guerrault à la basse envoient du très, très lourd. Ils nous proposent du HxC dans la lignée de Knocked Loose et ils n'ont rien à envier à ces derniers. Ils arrivent sur scène en survêt Lacoste, bob, casquette et maillot de foot US , touches hip-hop que l'on retrouve dans leur musique. Dès les premiers accords, le ton est donné. C'est de la bonne bagarre, entraînée par une guitare qui alterne riffs classiques et d'autre plus heavy, appuyée par une batterie qui envoie du kick que tu reçois comme un coup de pelle à la Bernie Noël. C'est sportif dans la salle. Le public adhère immédiatement et s'enivre de la musique dans un mosh violent et bon enfant. Le quatuor nous offre une belle prestation avec une alternance français/anglais au chant sur PNA qui est des plus rafraîchissante. Y'a pas à dire, le contenu est riche d'influences diverses et le mélange ultra réussi. On attend avec impatience un LP car il y a de la matière et c'est sans conteste, un groupe à suivre.



On termine par un peu de découverte. D'abord un détour via le Québec avec Blank qui s'inscrit dans la lignée de Get The Shot. Écoutez-les, car ça te lave salement les oreilles. La deuxième découverte, Damn City, du HxC italien avec une pointe de deathcore très réussi qu'´il va falloir suivre de très près.



Allez sur ce... on va se faire du bien aux myosotis avec un peu de Hardmind (HxC de Rennes) et on vous dit à la prochaine !

Photos : Nolive