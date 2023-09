C'est un des autres groupes du chanteur de Moanaa. Cette simple phrase m'aurait immédiatement mis en alerte mais je n'ai découvert cette information que plus tard, au moment d'écrire cet article. C'est donc Kvass et 3 comparses (dont un Forge of Clouds) qui sont responsables de ce premier album qui joue avec le doom et le stoner autant qu'avec le post-hardcore. Il n'y a que six titres (pour 48 minutes) mais on a de nombreuses variations dans les sons (entre metal et rock très sudiste donc), les rythmes (d'un tempo lent, on peut passer à quelque chose de bien plus brutal et martial) et les ambiances créées, qu'on soit dans le contemplatif progressif ou dans le matraquage auditif. C'est d'ailleurs davantage sur les passages calmes et clairs que le combo tire son épingle du jeu, sur "Outward spiral", les parties gueulées sont assez "convenues" alors que les mesures allégées ou plus "rock" apportent un vrai bol d'air au style comme à Weightless. Et quand le morceau n'implose pas (comme "Weightless" qui porte bien son nom), le résultat n'en est pas moins enthousiasmant. Plus granuleux et moins tranchant que Moanaa, Grief Circle propose sa vision d'un post-metal dérangeant et renforce un peu plus la place polonaise sur l'échiquier européen du genre.

Oli