The Grey était déjà dans notre numéro 50 sorti au format papier. Nous avions pu échanger avec le groupe sans avoir eu l'occasion de les voir en live. Nous avons pu réparer cela sur cette mini tournée avec Hundred Year Old Man qui passait à Paris à l'Olympic Café. Entretien croisé avec les deux groupes qui ont réalisé cette tournée en mode DIY.

Vous avez fait une tournée de 10 jours/10 dates ensemble. Comment était-ce de voyager avec un groupe centenaire/groupe monochrome ?

The Grey : C'était tellement amusant, tellement de rires et c'était vraiment inspirant de voir nos frères et sœurs se produire chaque soir.

HYOM : Nous sommes très reconnaissants, c'était vraiment génial. C'est toujours un peu risqué de s'engager à passer deux semaines à proximité de personnes que l'on ne connaît pas très bien, et c'était aussi la première fois que ce line-up d'Hundred Year Old Man partait en tournée, ou même qu'il passait plus de quelques jours d'affilée ensemble. Cependant, nous nous sommes très bien entendus, et c'était un plaisir de voir The Grey jouer dix concerts d'affilée.



Neuf dans un van pendant presque 2 semaines, un événement amusant à retenir ?

The Grey : Des moments drôles non-stop, beaucoup de canulars ! "Nous avons un Carnet !" (désolé, c'est une private joke dont on n'aura jamais la chute)

HYOM : À part le cri habituel de "un virage !", suivi par tout le monde qui doit se jeter sur la table pour empêcher les choses de glisser quand nous tournons, la plupart des moments drôles se sont passés à l'extérieur du van. Il y a eu beaucoup de moments marrants autour des différentes tables de baby-foot, mais ils devront rester sous silence.



Un moment bizarre à relater ici ?

The Grey : Le van faisait des bruits bizarres et merveilleux !

HYOM : Notre arrivée à notre hôtel à Nancy a été plutôt étrange. Le directeur de nuit est sorti en courant de l'hôtel en nous criant dessus en français dès que nous sommes arrivés. Nous avons essayé de comprendre et d'expliquer ce qui se passait par le biais de Google translate, mais il a continué à nous crier dessus. Il s'est finalement avéré qu'il n'était pas content que la camionnette dépasse d'environ 30 cm de la place de parking ... tout comme les cinq autres camionnettes garées là aussi, mais il a refusé de revenir sur sa fixette et nous avons dû la déplacer entièrement en dehors du parking. La colère de ce type n'avait vraiment aucun sens.



Vous assistez chaque soir au concert de l'autre groupe. Comment décririez-vous l'autre groupe ?

The Grey : Hundred Year Old Man est un groupe de post-metal de six musiciens du nord de l'Angleterre. Leur son est fortement influencé par leur situation géographique, avec des structures de chansons expansives, des textures arides et un sentiment palpable d'émotion écrasante dans les voix hurlées et les riffs atmosphériques et entraînants.

HYOM : Nous avons joué un concert ensemble à Cambridge en 2019 je crois, mais ensuite des choses se sont passées et personne n'a fait de concerts pendant plus de deux ans. Pendant ce temps, Andy a rejoint The Grey, quelques-uns d'entre nous le connaissent depuis longtemps, Mark était dans des groupes avec lui il y a de nombreuses années, donc nous avons renouvelé notre connexion. Le son de The Grey ressemble à des riffs géniaux à la Will Haven, avec beaucoup plus d'atmosphère et de réverbération.



Quel a été le meilleur moment de cette tournée ?

The Grey : Voyager à travers l'Europe avec des types formidables, jouer et regarder de la musique live tous les soirs et rencontrer de nouveaux amis et mélomanes.

HYOM : Probablement le temps que nous avons passé à Berne. Les deux groupes y ont donné un excellent concert, puis nous avons pu passer une journée de repos bien méritée à découvrir la ville avec nos amis d'E-L-R, avant de faire une overdose de fromage en partageant une fondue, pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois.



Quel a été le meilleur public ?

The Grey : Tous sans exception!

HYOM : Nous allons probablement répondre Berne encore une fois. Le public était rempli d'amis, dont certains que nous n'avions pas vus depuis plusieurs années, et il était donc difficile à battre. Mais Odense n'était pas en reste.



Maintenant que vous avez votre vignette Crit'air pour votre Van pour rouler dans Paris, comptez-vous revenir ? (NDLR : bloqués à quelques kilomètres de Paris, j'ai reçu un appel de The Grey qui risquaient une amende sans la vignette sur le van...)

HYOM : Certainement, même si ce n'est pas notre propre van. Nous ferions une tournée en Europe continentale chaque année si cela avait été possible. J'espère que notre gouvernement prendra des dispositions pour que les tournées soient moins coûteuses à l'avenir.

The Grey : "Hell yes", oui s'il vous plaît - nous aimerions beaucoup ! Dites nous juste quand et nous serons là.



Un dernier mot pour les lecteurs ?

HYOM : Merci à toutes les personnes que nous avons rencontrées sur la route et merci au W-Fenec pour cette interview.

The Grey : Nous sommes très honorés, reconnaissants et fiers d'avoir fait partie de la tournée européenne de Hundred Year Old Man. Les voir se produire chaque soir était vraiment incroyable et ce sont des types extraordinaires pour qui nous avons beaucoup d'amour et de respect. Si vous ne l'avez pas encore fait ou même si vous l'avez fait, écoutez-les tout de suite et soutenez ce groupe. Un grand merci à HYOM, ce fut un honneur de partager cette tournée à vos côtés. À toutes les salles, groupes, amis, promoteurs et amateurs de musique que nous avons eu le plaisir de rencontrer au cours de ce voyage, nous vous remercions tous du fond du cœur. Merci E-L-R pour votre hospitalité et votre générosité.

Merci à l'équipe de l'Olympic Café pour leur accueil et aux deux groupes pour cette superbe journée passée à leurs côtés.

