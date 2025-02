Le Grand Déclin est un nouveau projet qui associe Lussi (chanteuse de Mypollux, Lussi in the Sky) et MaaAx (bassiste de The Etherist, guitariste de Dawn of the Tigers et qui jouent des deux instruments ici). Mis en avant comme un duo, ils sont entourés de gens de confiance pour faire progresser leurs idées. Ainsi pour les parties batterie, c'est le très expérimenté Aurélien (Zuul Fx, Satan Jokers, Iceland...) qui apporte autant de poids que de groove et la production est assuré par l'équipe du 1543 Brothers avec au mixage le guitariste de X-Vision, Chris Edrich, qui a travaillé avec pas mal de monde derrière les consoles (les deux précédents groupes de Lussi, mais aussi Smash Hit Combo, Leprous, Klone, The Ocean, Hypno5e...) et au mastering, Pierrick Noël (No Terror In The Bang, ten56., Princesses Leya...).



Tu l'as compris, sur le papier, Le Grand Déclin promet beaucoup... Et on n'a pas tort d'y croire car le résultat est largement à la hauteur de cette espérance ! Le chant de Lussi est fantastique, sa capacité à passer de la clarté à l'ombre, de jouer avec les phrasés et les tonalités sied parfaitement à l'ambiance installée : un post-metal mélancolique où le calme fait, en permanence, face à une menace et où les moments de relâchement ne durent pas (le magnifique "The church of blasphemy" a réussi à coller de très belles images à ces impressions). Tout n'est pas pesant, on a le droit à quelques attaques incisives comme sur "Black star" qui nous pilonne, mais brille aussi par ses chœurs carrément envoutant. Le mélange des émotions apporte une dimension particulière à cet EP (qui dure 30 minutes et peut donc aussi être considéré comme un LP !) et qu'il est difficile de comparer à ce qui existe déjà, un morceau comme "In my cave" peut ressembler à ce que faisait The Gathering avec Anneke van Giersbergen, mais les trois autres en sont plus éloignés, se rapprochant d'atmosphères plus black ou plus rock.



S'il n'est pas évident de décrire Le Grand Déclin, il est très facile de l'écouter et de le réécouter, les promesses du projet sont tenues quant à l'écriture et l'enregistrement, maintenant, il faut passer par la scène et connaissant le talent de Lussi pour emmener avec elle son public, là aussi, on devrait être satisfait...

Oli

Publié dans le Mag #62