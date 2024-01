Ex-Zubrowska, actuel Ahasver, Julien est un habitué du métal mais pas spécialement du Hellfest comme il nous le confie dans cette interview dédiée à la prestation de Gorod...

Gorod au Hellfest 2023 Ça fait onze ans que vous n'aviez pas joué au Hellfest ?

C'est bien cela. Notre dernière fois sur la Altar était le 15 juin 2012, donc cela remonte un brin.



Vous savez pourquoi ?

Voilà précisément une question à laquelle nous n'avons jamais obtenu de réponse à ce jour. Nous aimerions bien savoir également, mais il s'agit vraisemblablement d'un paramètre qui nous échappe.



Le temps est long, alors, ça fait quoi de rejouer au Hellfest après toutes ces années ?

Et bien déjà, je dois avouer que je n'étais pas retourné sur le site depuis cette époque, contrairement aux autres membres de Gorod, et en effet, on m'avait prévenu, mais tout a grandi. L'affluence est vraiment impressionnante et les infrastructures, dignes d'un parc d'attraction pour les enfants de 7 à 77 ans ! (rires) Ceci étant le concert en soi était incroyable pour nous. J'ai eu des sensations comme rarement dans ma vie. La réception était folle et cela fait clairement partie des concerts les plus dingues de la carrière du groupe. C'était juste fou !



Le reste du groupe est donc allé au Hellfest sans y être en temps qu'artiste, entre spectateur et acteur, ce n'est pas vraiment la même situation...

Je dois être le seul qui n'y suis pas retourné en festivalier en dehors de l'année 2008 qui avait été parfaite pour ma part en termes de jauge et de programmation. Personnellement, l'affluence est trop importante me concernant pour que je m'y amuse réellement en tant que festivalier. Mais je sais que mes comparses se sont bien éclatés lors des éditions précédentes et ont eu plus de temps pour apprécier d'être sur le site que lors de notre prestation. En tant qu'artiste, tout est tellement énorme et il y a tellement de choses à gérer, qu'en définitive, la journée passe à une vitesse éclair et ce n'est pas évident de croiser des potes et de voir tous les shows souhaités. Mais bon, cela fait partie du jeu et il y a clairement moyen de passer de bons moments.



Quels souvenirs particuliers gardes-tu du Hellfest ?

De mon côté, le souvenir le plus particulier reste l'édition de 2007 : on y avait joué avec un de mes anciens groupes : Zubrowska, la fameuse année de la pluie, la boue et bien plus encore... Et finalement, le moment le plus singulier dans ma mémoire était le retour de Kickback dont le concert a terminé dans une bataille de boue et une déferlante de haine des plus mémorables. Un moment singulier, mais c'était vraiment à vivre. Enfin, ceux qui y étaient me comprendront, mais le set de Neurosis sous la pluie, c'était littéralement la messe. Magique !



De manière générale, comment trouves-tu l'évolution du Hellfest depuis que tu y es allé ?

Très difficile de répondre à cette question étant donné que j'ai manqué les dix éditions précédentes. En tant que festivalier, j'ai du mal à m'y retrouver à présent car je préfère les jauges plus modestes, mais en tant que musicien, il est difficile de ne pas trouver l'expérience incroyable. Et puis j'avais tellement de potes qui bossaient dans le staff technique que l'évolution ne m'est pas apparue comme préjudiciable en fin de compte. Mais cela ne reste que mon point de vue. Je me suis tout de même fortement senti à la maison !



Vous avez fait une tournée aux États-Unis en mars et avril dernier dont quelques dates sold out. On peut dire que c'est un bel échauffement pour le Hellfest, non ?

Disons qu'une tournée de 28 concerts en 30 jours pour un total de 16000 kilomètres à devoir tout gérer avec notre seule team des 5 musiciens dans un van, constitue un échauffement de taille, non ?! Donc, je pense pouvoir assumer le fait que nous étions prêts pour faire le Rock sur des planches. Bien que la scène du Hellfest soit l'une des plus grandes que l'on ai jamais foulées.



Gorod au Hellfest 2023 Quel est ton endroit préféré du festival ?

Alors, à l'époque mes spots préférés étaient la Warzone et la Valley. Étant amateur de tout ce qui est plutôt hardcore et expérimental, c'est là où je me suis le plus retrouvé. Malheureusement, cette année, je n'ai pas eu le temps d'en profiter et me suis contenter de stagner entre la Altar/Temple et les Main Stage au loin. Le Metal Corner a l'air bien sympa aussi, mais pas eu le temps disponible pour pouvoir m'imprégner de l'atmosphère. Tout est tellement grand ! Ou alors je suis trop vieux ! (rires)



Avez-vous adapté votre setlist pour l'occasion ?

Nous avons eu la chance d'avoir un setlist de 50 minutes, donc par rapport à celle de nos prestations en headliner, nous n'avons retiré que 3 morceaux, ce qui nous a permis de rester fidèle à notre programme en vigueur. Plutôt plaisant pour une prestation en festival, faut avouer.



Comment avez-vous trouvé votre prestation samedi ?

En dehors de la chaleur étouffante de l'effet de serre de la tente, tout était absolument parfait. Un régal à tous les niveaux !



Était-elle meilleure qu'en 2012 ?

Meilleure, je ne sais pas, car la précédente était une première pour moi avec Gorod, mais j'ai eu une impression de sensations supérieures à tous les niveaux : son, confort, réception et bonne vibration entre nous 5 sur scène.



Y-a-t'il une chanson en particulier qui a le mieux fonctionné dans votre show au Hellfest, sur laquelle le public était peut-être plus réceptif ?

Je sais pas si c'est une vue de l'esprit mais j'ai l'impression que les nouveaux morceaux comme "We are the sun Gods" et même "The orb" marchent fort. Ceci étant, c'est souvent sur "Bekhten's curse" que les réactions sont les plus vives. Bref, on dirait que la nouvelle mouture fonctionne bien et cela fait vraiment plaisir à constater.



Quels retours avez-vous eu de votre show ? Fans comme personnes du milieu musical ?

Uniquement du positif jusqu'à présent. On s'est donné au max et on dirait bien que cela a porté ses fruits. What else ?! Après, je ne suis pas trop du genre à aller à la pêche aux informations à ce niveau, mais toutes les personnes que j'ai pu croiser depuis m'ont explicitement manifesté leur contentement, ce qui est plutôt plaisant.



Selon toi, est-ce qu'un concert d'environ 10 000 personnes est différent par rapport à quelques centaines ?

C'est évidemment différent en tous points, car les conditions sur scène n'ont rien à voir, le matériel, le confort, la proximité entre nous-mêmes et le public, l'ambiance, le show que l'on peut proposer. Les deux sont intéressants. J'aime autant jouer dans des petits cafés concerts blindés que sur des scènes immenses. De mon côté, je me sens pareil et j'ai envie de de donner autant dans un cas comme dans l'autre. Mais je pense que les grandes scènes doivent rester occasionnelles pour garder la magie d'une telle expérience, car je pense que l'on peut se lasser plus vite des trop grosses scènes que de la proximité et de la chaleur immédiate des petites salles.



Est-ce que ça joue sur votre prestation ?

De mon côté, cela ne change absolument rien. Car ce qui m'importe, c'est de m'éclater avec ma vraie bande de potes que constitue Gorod, et ce, peu importe les conditions.



Est-ce que c'est au Hellfest que vous avez eu le meilleur rendu sonore ?

En réalité, sur scène, nous n'avons pas la moindre idée du rendu sonore en façade, donc c'est difficile de répondre à cette question car on est contraint de se référer aux avis externes. Mais apparemment cela a plutôt bien sonné dans l'ensemble.



As-tu une anecdote sur cette édition ?

Pour anecdote, dans ces conditions précises, notre technicien son doit faire tous ses gains et son mix avec ses écouteurs, sans la façade. La surprise intervient au moment où le concert commence, donc pour lui, c'est un challenge de dingue, car il n'a pas la moindre idée de ce qu'il va se passer une fois la première note lancée. Et en effet, il lui a fallu deux morceaux pour arriver à trouver un équilibre stable, ce qui correspond à une balance classique en définitive. Bref, malgré la facture du matériel à disposition, c'est un vrai challenge de bien sonner au Hellfest.



Gorod au Hellfest 2023 Quels ont été tes meilleurs concerts en tant que spectateurs ?

Perso, cela reste Meshuggah, mais c'est un de mes groupes préférés donc je ne suis pas très objectif ! (rires)



Avez-vous pensé à sortir un DVD de votre concert au Hellfest ?

Un DVD, je ne sais pas, mais si l'on arrive à réunir les rushs nécessaires, alors pourquoi pas sortir une vidéo, c'est sûr.



Avez-vous le droit de demander les images du concert pour vos archives personnelles ?

J'avoue que cette question sort complètement de mon domaine de compétences, donc je suis incapable d'y apporter une réponse valable, désolé.



La prog n'est pas encore annoncée pour l'édition 2024, mais quels sont les groupes que tu aimerais voir l'année prochaine au Hellfest ?

Je voulais à tout prix voir Botch, mais malheureusement ils étaient programmés la veille de notre prestation, et je doute qu'ils repassent l'année prochaine. Sinon, s'il y a un groupe que j'aimerais voir par dessus tout c'est Abigor, mais ils ne jouent jamais, donc tant pis moi ! (rires) Donc pour être réaliste, allez, je dirais Sacramentum ! Oui, j'aime le black metal par dessus tout !



En août vous êtes programmés au Motocultor , quels sont les différences et similitudes entre ces deux festivals ?

En effet, nous serons au Motocultor pour la quatrième fois et c'est un fest qui ressemble un peu au Hellfest mais en beaucoup plus petit, ce qui n'est pas pour me déplaire car les rencontres sont facilitées et l'on peut arriver à voir plus de concerts au final. Bref, cela n'est pas vraiment comparable, mais le Motoc' a une ambiance singulière, qui m'a laissé un paquet de beaux souvenirs et j'espère bien en avoir de nouveaux !



Merci beaucoup et bonne continuation.

Merci mille fois et à bientôt sur la route ! Cheers to all !

Merci Julien, merci Gorod, merci Replica.

Photos : JC Forestier