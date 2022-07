Thrash metal et Allemagne ont toujours fait bon ménage. Au point qu'il existe ce fameux courant "thrash metal allemand". Schön, n'est-ce-pas ? Parmi les fameux représentants teutons de cette scène musicale, citons le "big three of teutonic thrash metal" : Kreator, Destruction et Sodom. Il n'est donc pas étonnant de voir pulluler encore aujourd'hui des formations au style en vogue dans les années 80. Se définissant comme un German thrash metal with a positive attitude, Godslave fait partie du wagon et pourrait bien tirer son épingle du jeu !



En tout cas, je te conseille de ne pas t'arrêter à l'affreuse pochette et au livret de mauvais goût, et de te concentrer sur les dix brûlots composant Positive agressive, sixième album de ce groupe de la Sarre. Le ton est donné avec "How about no ?" avec son intro de batterie très Judas Priestienne et son enchainement de riffs diaboliques. Ça shred à volonté, ça riff à tout va et les chorus s'enchaînent sans temps mort ("From driven"). Le groupe joue vite et fort avec des relents de heavy metal/punk metal qui ont le mérite de briser la monotonie d'un album complet de thrash pied au plancher ("Straight fire zone"). Le son est puissant, la basse présente dans le mix comme il se doit, et les compositions variées mais œuvrant dans l'intérêt commun se révèlent de qualité. Agressif mais funement mélodique, le multi-thrash de Godslave ravira petits et grands fans de Metal avec un grand M. À condition d'avoir le cœur bien accroché.

gui de champi