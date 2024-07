Quand on parle de musique, qu'est-ce qu'un plaisir simple ? Drôle de question, je le conçois, mais elle mérite d'être posée. Ça pourrait être un disque enregistré par de talentueux musiciens jouant de jolies chansons sans prétention mais avec de la passion. Ouais, c'est ça : un disque sans prétention mais concocté avec amour. On time, le premier album de Godo & (a.k.a. le guitariste Claude Gaudefroy), fait partie de cette catégorie. Très inspiré par la musique anglo-saxonne (avec une prédominance pour l'Angleterre, la terre du rock), et enregistré avec 17 guests (dont quelques pointures comme le claviériste Adam Holzman et le batteur Craig Blundell, tous deux musiciens de Steven Wilson), On time est une invitation à parcourir le riche univers musical de Godo &. Pop (l'excellent "Hot time" ouvrant le disque, "Ask yourself"), soul (l'irrésistible "Cruisin'"), jazzy ("Light") et même boogie rock ("Who stole my car" avec un super chorus de guitare !) s'entremêlent le temps de dix chansons solides et inspirées. C'est propre, parfaitement exécuté et ça passe tout seul. Mais alors, vraiment tout seul ! Seule petite faute de goût : ces doigts d'honneur figurant sur la cover, choix assez surprenant ne reflétant pas le contenu du disque.