Un concert anniversaire peut vite devenir un piège. Il y a le risque de la reconstitution sage, celui de la nostalgie confortable, ou encore celui du disque culte transformé en objet patrimonial que l'on admire sans vraiment le faire vivre. Avec Mandylion, l'enjeu était plus grand encore. L'album de The Gathering, sorti en 1995, n'a pas seulement marqué une étape dans la carrière du groupe néerlandais. Il a contribué à ouvrir un passage entre le metal atmosphérique, la lourdeur héritée du doom, l'élan rock et une forme de mélancolie lumineuse qui allait durablement imprimer les mémoires.

Lizzard Au Trianon, ce 21 mai 2026, The Gathering & Anneke Van Giersbergen ne venait donc pas simplement rejouer un disque. Le groupe venait vérifier ce qu'il reste d'une œuvre quand trente années ont passé, quand les visages ont changé, quand les parcours se sont séparés, mais que les chansons continuent à habiter une salle pleine. La chaleur extérieure donne à cette soirée de mai un parfum de festival avant l'heure. À l'intérieur, Le Trianon affiche complet et cela se ressent immédiatement. La salle possède ce mélange assez rare de beauté formelle et de proximité réelle. Elle permet à la puissance de se déployer sans perdre l'intimité, ce qui en fait un cadre particulièrement juste pour une soirée placée sous le signe de la mémoire, mais aussi de la remise en mouvement.



Avant la grande traversée de Mandylion, Lizzard ouvre la soirée avec une mission délicate à savoir convaincre un public venu majoritairement retrouver une part précise de l'histoire de The Gathering. Le trio franco-britannique s'installe dans une configuration simple et efficace : Katy Elwell à la batterie au centre, William Knox à la basse sur la droite vue du public, Mathieu Ricou à la guitare et au chant sur la gauche. Derrière eux, le matériel de la tête d'affiche attend sous drap noir, rappel discret mais constant du poids de la soirée. Lizzard ne joue pourtant pas en invité timide. Le groupe attaque avec un rock tendu, dense, à la fois lourd et mobile, où l'on retrouve cette manière bien à lui de croiser riffs épais, précision rythmique et climats plus progressifs. Depuis Venus, premier jalon autoproduit, jusqu'à Mesh, dernier album en date, le trio a construit une identité qui refuse les raccourcis. Out of reach avait élargi le vocabulaire, Majestic en avait renforcé la densité, Eroded avait affûté les lignes, et Mesh pousse encore plus loin cette tension entre énergie immédiate et écriture anguleuse. Le public, d'abord attentif, entre progressivement dans le set. La salle est déjà bien remplie, les axes photos sont compliqués, et il faut parfois composer avec la réalité très physique d'un Trianon compact. Depuis le balcon, en revanche, les lumières donnent une autre dimension au concert. Elles soulignent la cohésion du trio et accompagnent une musique qui repose autant sur l'impact que sur la précision. Le son est excellent. La batterie de Katy reste lisible et nerveuse, la basse de William donne de la profondeur sans alourdir l'ensemble, tandis que Mathieu mène le set avec une guitare abrasive et une voix solide. Le groupe a obtenu deux morceaux supplémentaires, ce qui lui permet de défendre un peu plus largement son répertoire sans étirer inutilement les échanges. Le chanteur glisse tout de même, avec un humour bien senti : « Nous allons détendre l'atmosphère en cette période compliquée, voici notre reprise de "La Bamba" ». La phrase fait sourire, sans casser la tension du concert. En quarante-cinq minutes environ, Lizzard livre une prestation compacte, intense, et surtout suffisamment incarnée pour ne pas être réduite à un simple rôle d'ouverture. On sent un groupe heureux d'être là, conscient de l'affiche, mais déterminé à exister par sa propre matière. C'est peut-être la meilleure manière de faire honneur à The Gathering : ne pas s'incliner trop bas, mais jouer pleinement.



The Gathering Puis la scène change de climat. L'affiche dit bien The Gathering & Anneke Van Giersbergen, et cette formulation a son importance. Elle ne désigne pas seulement un retour vocal attendu. Elle pose d'emblée la réunion de deux histoires qui se rejoignent sans se confondre totalement. Sur scène, Hans Rutten, batteur depuis 1989, et René Rutten, guitariste depuis la même année, incarnent les fondations du groupe. Frank Boeijen, aux claviers et au piano depuis 1990, demeure essentiel dans l'architecture atmosphérique de The Gathering. Hugo Prinsen Geerligs, bassiste des origines revenu dans l'histoire du groupe, renforce ce lien avec la matrice initiale, un second guitariste est présent sur la droite de la scène. Au centre, Anneke Van Giersbergen retrouve le répertoire qui a fait d'elle l'une des voix les plus marquantes de cette scène, voire l'une des voix les plus marquantes tout court. Il faut aussi replacer cette réunion dans le parcours récent du groupe. Silje Wergeland, chanteuse norvégienne arrivée en 2009, a porté The Gathering pendant de longues années, avec sa propre identité. Son départ annoncé en 2026 donne à cette tournée anniversaire une résonance particulière. Ce concert ne gomme donc pas l'histoire récente du groupe. Il y ajoute une couche, à la fois affective et interrogative. La scène reste sobre. Pas de backdrop classique, mais des projections qui accompagnent les époques traversées.



Dès l'ouverture, le masque de la pochette de Mandylion apparaît et suffit à installer la charge symbolique. Pas besoin de surjouer. L'image parle d'elle-même. Elle rappelle qu'en 1995, The Gathering avait trouvé avec cet album un point d'équilibre rare entre puissance métallique, ampleur atmosphérique et chant féminin placé au cœur de l'édifice. "Eleanor" agit comme un véritable signal de départ. Le morceau conserve une efficacité intacte : rythmique motrice, guitares massives mais jamais opaques, claviers qui ouvrent l'espace, et cette voix qui traverse l'ensemble sans chercher à l'écraser. Anneke Van Giersbergen n'est plus la chanteuse frêle des années 90, et c'est précisément ce qui rend la soirée intéressante. Il ne s'agit pas de rejouer une image. Il s'agit d'entendre ce que cette voix, avec le temps, peut encore porter de clarté, de douceur et de tension. Le public répond avec une ferveur contenue. On chante parfois, on retient souvent son souffle, on reconnaît les montées avant qu'elles n'arrivent. L'album garde sa tension sombre, "Leaves" sa mélancolie presque classique, "Fear the sea" sa manière d'installer la lourdeur comme un paysage plutôt que comme un mur. "In motion #1" et "In motion #2" rappellent combien Mandylion était déjà un album d'architecture autant que de chansons. On y entend une science de la progression, de la suspension, de la relance, qui explique largement sa longévité.



The Gathering Le concert fonctionne parce qu'il ne réduit jamais Mandylion à son statut d'album culte. Les titres sont joués comme des morceaux vivants, pas comme des pièces sous verre. Anneke semble émue par l'accueil, mais sans théâtraliser cette émotion. Elle reçoit ce que la salle lui renvoie et le transforme en présence scénique. À plusieurs reprises, on sent que le lien avec le public repose moins sur la démonstration que sur une forme de reconnaissance mutuelle. Les morceaux hors Mandylion élargissent intelligemment le cadre. "On most surfaces-inuit", issu de Nighttime birds, prolongent cette période où The Gathering affinait encore son art des climats nocturnes et des tensions suspendues. Loin d'apparaître comme de simples compléments, ils rappellent que l'alchimie entre le groupe et Anneke ne se limite pas à un seul album. Nighttime birds n'est pas seulement l'après-Mandylion, c'est une autre nuance du même langage. Le passage de "Sand and mercury" cristallise cette lecture. Le morceau, long, ample, presque méditatif, laisse Anneke quitter la scène sur certaines parties instrumentales. Ce retrait n'est pas anecdotique. Il rappelle que The Gathering ne se résume jamais à une voix, aussi importante soit-elle. La force du groupe tient aussi à cette capacité instrumentale à installer un climat, à faire durer une tension, à laisser respirer les silences. C'est ici que la formulation The Gathering & Anneke Van Giersbergen prend tout son sens. Ce n'est pas tout à fait un retour au groupe de 1995. Ce n'est pas non plus une simple apparition d'invitée prestigieuse. C'est une cohabitation, une réunion, peut-être une hypothèse. Le départ de Silje Wergeland rend forcément la question plus sensible : cette tournée restera-t-elle une parenthèse anniversaire, ou annonce-t-elle un nouveau chapitre ? Le concert ne répond pas frontalement. Il se contente d'ouvrir la possibilité.



Après plus de deux heures, le rappel vient avec "Travel" puis "Saturnine". Avec "Travel", tiré de How to measure a planet?, la soirée change d'échelle. La projection d'un astronaute, avec la Terre reflétée dans son casque, accompagne parfaitement ce déplacement vers un univers plus vaste, presque cosmique. Ce morceau rappelle à quel point The Gathering a su dépasser son propre cadre, quitter peu à peu les territoires metal pour explorer des formes plus atmosphériques, plus ouvertes, parfois presque cinématographiques. Dans un concert consacré à Mandylion, ce détour prend tout son sens : il montre que l'album célébré n'a pas été une prison, mais un point de départ. "Saturnine" est un choix magnifique pour conclure. Issu de If_then_else, "Saturnine" n'appartient pas à la période Mandylion, mais il possède cette évidence mélodique qui traverse les discographies et finit par appartenir au public. Anneke lève le bras, la salle reprend les chœurs, et les "oh oh ohhhhhhhhh" se prolongent jusque vers le merch. À cet instant, la chanson circule encore alors que le concert est terminé. C'est souvent là que l'on mesure la vraie postérité d'un titre.



Au Trianon, The Gathering & Anneke Van Giersbergen n'ont pas livré une simple commémoration. Le groupe a montré qu'un album de trente ans peut rester actif, à condition de ne pas le traiter comme une icône figée. Mandylion a été célébré, oui, mais surtout rejoué comme une matière encore vibrante, traversée par le temps sans être dissoute par lui. La soirée laisse donc deux impressions fortes. D'abord, celle d'un disque qui tient encore debout sans avoir besoin d'être protégé par la nostalgie. Ensuite, celle d'une réunion dont l'avenir reste ouvert. Parenthèse lumineuse ou début d'un nouveau mouvement ? La question demeure. Et après un tel concert, elle ressemble moins à une inquiétude qu'à une promesse possible.

Merci à Tangui et Fred de Garmonbozia. Merci à Lizzard et William (promis la prochaine fois, nous y arriverons à prendre cette photo de fin). Merci à Anneke et René.