En décembre 2024, Galibot sortait un EP déjà très convaincant avec Euch'mau noir. De toute évidence, nos Nordistes en voulaient plus, en février, ils en sortent donc une seconde version... Peut-être que les mines, la France industrielle ne vous parle pas, mais cela ne va pas durer. Dès le début de l'album, vous êtes immergés dans l'ambiance de l'industrie minière. C'est réussi avec brio. Je ne connaissais pas le thème de l'album avant de l'écouter et je me suis directement retrouvé dans une ambiance charbonneuse du XXe siècle. Cette nouvelle version est plus forte, plus lourde, mieux produite et bonifie des morceaux qui étaient déjà magnifiques. Je suis littéralement tombé sous le charme du black metal des gars du ch'Nord. Ça sent la sueur, le brut, la chaleur et les ténèbres des mines. On est dans du Zola version musique qui tabasse. D'ailleurs ça ferait une BO terriblement moderne pour un nouveau Germinal ! Cette version est enrichie de 2 titres et une nouvelle version de "Schamms". Une fois de plus, la scène black metal française démontre sa force créative qui s'affranchit totalement du BM nihiliste scandinave. Elle s'empare de son histoire, de l'âme humaine dans ce qui le rend vivant pour en extraire sa noirceur et ses douleurs.

Nolive85

Publié dans le Mag #69