Funny Ugly Cute Karma n'est pas forcément le nom le plus facile à retenir mais il fallait développer l'acronyme FUCK et Adeline (ex-Asylum Pyre) et Dorian n'ont rien trouvé de mieux. C'est en duo qu'ils composent ce premier EP mais conscients de la nécessité d'exprimer toute leur puissance sur scène, ils ont vite dégoté un deuxième guitariste, un bassiste et un batteur qui font désormais partie du combo à part entière. Et à cinq, ils risquent d'aller encore plus loin que sur les 4 titres de Before it was cool qui jouent pourtant déjà bien l'éparpillement façon puzzle. Un petit sample, une intro death à la Eths puis une mélodie ultra catchy à la System Of A Down avant de revenir sur un chant growlé impeccable, "On the run", c'est une montagne russe et ce n'est que le début... Ambiance plus dépouillée et fusion pour "Shelter" avant de repasser en mode métal vénèr et de retaper le break à base de basse jazzy. Tu as déjà la tête qui tourne mais tu ne l'as pas encore dans "Nuage de maux" où Adeline démontre sa maîtrise du français (logique mais pas tant quand il s'agit d'écrire des textes), un titre plus facile à suivre que les premiers et même que le dernier malgré le fait que ce soit une reprise du "Radio/video" de SOAD . Intro à base de sons de vieux jeu vidéo, break à la basse slappée, chant enlevé, la cover a au moins autant d'intérêt que l'original ! What the FUCK !?

Oli