Capitalisant sur son excellent Pirates, Forest In Blood est rapidement repassé en studio pour ce Haut et court qui, comme le combo, ne perd pas de temps, expédie ses 10 titres en 28 minutes (ok, trois d'entre eux sont des bases de lancement ou des relais instrumentaux et ça fait baisser la moyenne). En même temps, tu t'attendais à quoi ? Les gars aiment le HardCore brutal, sans s'interdire d'y apporter de la nuance, et auraient même aimé te foutre ça dans la tronche plus tôt mais le bordel ambiant a fait que la sortie a été repoussée à fin octobre. Bon, c'est pas dit que la situation soit meilleure mais au moins on peut se nettoyer les oreilles et faire des moulinets devant ses enceintes. Et cet opus n'est pas un simple exutoire où on aurait mis toute l'énergie accumulée pendant ces temps où on ne peut pas faire grand-chose, non, les boucaniers nous brutalisent les esgourdes avec finesse, n'hésitant jamais à varier les rythmes (festival sur "Never surrender" !), à casser le tempo ou à différencier les sonorités, quand bien même le morceau ne s'étale pas sur beaucoup plus de 200 secondes, on a le droit à une multitude de bonnes idées qui rendent l'ensemble encore plus puissant ("Black skull", "Liquor of tears", "Reign in rum"...). La présence d'un peu de français ("Haut et court" qui donne son nom et son artwork à l'album) ajoute à cette diversité et fait de Forest In Blood un des combos les plus riches (et du coup agréables selon moi qui n'aime pas trop les tiroirs fermés) au rayon Hardcore.

Oli