Alors que le groupe était mis de côté depuis 2005 (à part la reformation de 2010-2011), Forest In Blood revient fêter ses 20 ans avec son esprit originel, celui d'un brutal hardcore avec des fioritures et un nouveau bassiste en la personne de Pierre (ex-The Arrs). Ce Pirates ne devait être qu'un EP mais en y ajoutant des titres instrumentaux qui pour certains sont plus que des interludes (le "Seul au large" introductif ou "1518") et un titre acoustique qui tranche ("James" qui sent bon la fiesta au Saint rhum après un raid sur un galion espagnol) on arrive à 11 pistes et l'allure d'un vrai LP. Parmi les six compos "classiques", on en a 4 qui bourrinent pas mal (lignée Hatebreed, Sick Of It All) et 2 où le tempo ralentit pour prendre le temps de poser de jolies notes de gratte en délié comme en plein ("The code") ou pour bien viser avant de mettre une grosse claque ("Path of the Dead" taillé pour faire plaisir au public qui voudrait gueuler avec le groupe). Très riche instrumentalement, Pirates a de quoi enchanter les amateurs d'un HardCore pas enfermé dans certains codes et même des gens comme moi qui sont plutôt difficiles dans ce genre. Je trouve juste dommage que le chant d'Elie n'aille pas chercher davantage ailleurs que les sempiternelles lignes HxC, quand il met plus de variation comme sur "My dues", on y gagne clairement.

