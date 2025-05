Vendredi 18h à l'Electric Brixton, il n'y a pas à dire, c'est carré, une mécanique bien huilée. Après tout, on est à Londres et "Time is money", rentabilité maximale. 18h donc, ouverture des portes, premier groupe, nos chouchous d'Heriot à 18h20. Mais sincèrement, qui arrive à se pointer à 18h20 un vendredi soir de l'autre côté de Londres, et qui plus est, dans le sud (autrement nommé le désert du métro) ?! 6 kilomètres en une heure, 3 bus plus tard, et le W-Fenec a malheureusement juste le temps d'apercevoir Heriot qui finit son set. Tant pis, l'occasion est loupée, mais elle se représentera, on espère, très bientôt.

Le deuxième groupe de la soirée, Darkest Hour, officie depuis plus de 20 ans. C'est solide sur scène, ça joue carré, ils prennent visiblement plaisir à être là et ils délivrent un condensé de guitares, oscillant entre metalcore et death metal mélodique. C'est de bonne facture, ça s'écoute sans trop d'effort, mais ça s'oublie également sans trop d'effort, avec cependant une mention spéciale pour "With a thousand words to say but one".



Fit For An Autopsy - Electric Brixton 2024 L'affiche de ce soir est bien remplie, la preuve s'il en était besoin, c'est que ça joue à guichets fermés. Fit For an Autopsy volent la vedette en ce qui concerne le nombre de t-shirts de groupes portés par le public, loin d'être une énième première partie, c'est une des têtes d'affiche de ce soir. En tout cas, toute la salle de l'Electric Brixton les attend de pied ferme. Le groupe déclenche les hostilités avec "Lower purpose", chanson issue de leur tout dernier album, The nothing that is, sorti il y a presque un mois maintenant, quelque jours après le début de leur tournée. Nettement plus adapté à surchauffer la salle, "A higher level of hate" fini de convaincre les quelques retardataires. Ça joue fort, ça joue vite, et ça met tout le monde d'accord. Le public est familier avec The nothing that is, mais connait beaucoup mieux l'album précédent Oh what the future holds. Fit For An Autopsy va également chercher dans les archives avec "Black mammoth" issu de The great collapse avant d'enchaîner avec "The sea of tragic beasts", titre qu'on ne présente pas, tiré de l'album du même nom. La salle est comble et totalement dédiée à leur cause, une salle beaucoup plus grande que lors de leur précédent passage à Londres. Fit For An Autopsy tiraille et mitraille à tout va, avec de l'énergie à revendre. Niveau son, la balance est bonne, mais manque quelque fois d'un peu de clarté, point qui distingue normalement Fit For An Autopsy d'un bon nombre de clones deathcore et qui donne au genre quelque fois cette mauvaise réputation. C'est dommage, surtout que ça n'était pas le cas lors de leur précédent passage à Londres au Dome de Tuffnell Park, une salle pourtant avec une acoustique moins avenante.



Sylosis - Electric Brixton 2024 Fit For An Autopsy enchaîne les titres et pioche avec allégresse dans son catalogue récent, "Warfare", "Pandora", "Hellions" défilent ainsi beaucoup trop vite, avant un "Far from heaven" d'anthologie qui soulève toute la foule de l'Electric Brixton et entraîne les derniers récalcitrants dans son avalanche de breakdowns. Fermant son set avec un "Two towers" aux chandelles, enfin aux flashs des téléphones portables, Fit For An Autopsy confirme sa popularité de ce côté-ci de l'Atlantique. On en veut plus.



Se fier à la queue massive qui n'a pas désemplie durant toute la soirée devant l'étal de marchandises de Fit For An Autopsy, qui a vendu des t-shirts comme des petits pains, pour juger un public acquis à sa cause, serait oublier que Sylosis est ici en terre conquise. Issue du terroir, écumant les planches depuis également plus de vingt ans, la formation n'a plus vraiment ses preuves à faire. Sylosis débarque donc devant un public ravi, fan de longue date et prêt à en découdre, et ouvre avec "Empty prophets" devant les acclamations. Debbie de Heriot fait une apparition sur "The path", l'occasion était trop facile pour être loupée vu l'affiche de la tournée. Sylosis enchaîne ensuite plusieurs titres des anciens albums, dont "Teras" et "Servitude". Avant de repartir tête baissée sur les derniers opus, Sylosis salue Alex Bailey qui a quitté le groupe récemment, et l'accueille à la guitare pour la dernière section de leur prestation solide et millimétrée, avec Conor Marshall reprenant la basse à la place. Terminant avec énergie sur "Deadwood", Sylosis signe un set devant un public venu en masse et acquis d'avance. 22h18, rideau. La queue pour la soirée suivante est déjà en bonne forme et trépigne, impatiente de descendre des pintes hors de prix.

Merci à Will de Fit For An Autopsy et Tim de Peppered Entertainment.

Photos : Pooly