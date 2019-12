Toujours pas de vacances pour Fister qui revient déjà dans les bacs avec un LP mais un seul titre à lui ("The failure" entre saturation extrême et luminosité morbide, morceau paru en 2016 sur le split avec Dopethrone mais réenregistré pour l'occasion) puisque ce Decade of depression rend hommage à des groupes et des univers que les Ricains doivent apprécier. En guise d'apéro, on a le droit à la musique de Frayeurs, un classique de film de zombies avec un glas qui colle bien à l'ambiance. Pour qui sonne-t-il ? Pour MetallicA ? La transition est travaillée et la reprise particulièrement réussie même si la prod' a certainement abusé des basses... Autre méga-hit passé à la sauce Fister, "Mandatory suicide" de Slayer se laisse écouter, les sonorités du solo contrastant avec le poids écrasant du reste. Plus proche de l'ambiance des loustics, on les retrouve avec un titre de Darkthrone qui leur va bien puis on est surpris par la pureté apportée par "How the gods kill" (Danzig) avant que ça ne dérape, fatalement. Petit cours d'histoire avec le déterrage du "Reaper" de Hellhammer et un titre de Pungent Stench, tous deux bien meilleurs que les originaux. Si tu veux savoir ce que "doom" signifie, tu devrais pouvoir comprendre en écoutant les titres que tu connais déjà...

Oli