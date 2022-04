Nouvel EP pour Fishing With Guns qui semble achever sa mue vers un métal explosif, oubliant ses débuts stoner pour ne conserver que sa pugnacité et son envie de tout péter. La partie de pêche est aussi sombre qu'annoncée par l'artwork et c'est l'artillerie lourde qui sert de cannes.



"Beware the dog killer" nous plonge dans le bain direct avec un larsen, une batterie bien lourde, une montée en pression qui débouche sur un plan ultra HardCore avant un passage chargé de mélodies aussi catchy que vénéneuses. Les charges comme les tonalités alternent mais la puissance ne quitte jamais ce titre inaugural de très haut niveau. Il faut dire que les Parisiens peuvent jouer avec les sons, c'est Francis Caste, dans tous les bons coups depuis quelques temps, qui a enregistré l'opus, un gage de qualité et de liberté, avec une telle production, on peut composer et tester live ce qu'on veut, on sait qu'on aura quasiment le même résultat sur disque. C'est peut-être ce qui a motivé les envolées guitaristiques de "Owl's kiss", elles apportent un peu de lumière dans un titre où ça défouraille sévère une grande partie du temps. Le ralentissement du tempo est évident sur la partie centrale de "Homeless ghost", un break qui survient après un petit solo de gratte accompagné par une voix claire, le retour au bourrin n'en est que plus violent, là encore, la maîtrise de Fishing With Guns nous éclate à la tronche. Le morceau qui donne son nom à l'EP n'est pas mon préféré, attaqué en mode binaire, le break avec le jeu de stéréophonie qui lance un solo donne un côté old school un poil trop téléphoné, les violentes cassures rythmiques le sont moins par la suite mais le patchwork fonctionne moins bien sur moi que les autres tracks. Notamment cet ultime "I am your rebellion" qui attaque à fond et bénéficie d'une super dynamique tant par le chant que par les grattes, encore du très haut niveau au moment de conclure un disque qui, de par son format, trop court, nous laisse sur notre faim.

Oli