Nouveau passage par la case EP pour Fishing With Guns qui présente ainsi son nouveau visage après les départs de Jean (chant) et Seta (guitare) et l'arrivée d'Iñigo (ex-Seed From The Geisha) au micro. Approche vocale différente, guitare plus rentre-dedans, les Franciliens n'ont finalement que légèrement modifié leur musique, gardant la ligne directrice "stoner un peu bourrin". Pour autant, c'est avec un assez calme et très beau "Dodge and counter" qu'ils renouent avec leur public, les accords et les déliés ne sont que peu chargés en électricité, le son est pur, l'ambiance est plutôt sereine jusqu'au déboulé assez lourd du chant et les premières grosses attaques rythmiques. Ce n'est en fait qu'une rampe de lancement pour la suite et notamment "Motherfucking badass" qui derrière une vitrine bien tapageuse use de quelques délicatesses pour charmer l'auditeur. C'est plus brutal et direct sur "Thirst for lust" ou "Reasons to cry" (que l'artwork illustre ?), le combo fait alors moins dans la finesse et gagne en hargne, quitte à en faire peut-être un peu trop dans les uppercuts. Je les préfère quand ils laissent davantage filtrer leurs émotions ("King of the crossroads") et nous piquent au vif en se mettant en danger.

Oli