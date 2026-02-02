Réunir les First Draft autour de quelques questions n'est pas très compliqué puisqu'ils ne sont que deux. Et devine quoi, Marine (chant et batterie) et Clément (basse) se complètent aussi bien en interview que sur scène ! Partons à la découverte d'une des sensations de l'année.

First Draft On va commencer en évacuant un sujet avec quelques questions auxquelles vous ne devez pas souvent échapper... Qu'avez-vous pensé en voyant la hype Brutus il y a quelques années ?

Clément : Effectivement, on y revient souvent. On adore le groupe donc on prend ça comme un compliment. On a aussi eu l'occasion de partager la scène avec eux il y a quelques années. Je trouve que c'est extrêmement mérité, donc j'espère que cette hype durera encore longtemps pour eux.

Marine : J'admire l'énergie punk de Stéphanie et sa puissance vocale dans les aigus. Je ne sais pas si on a été inspiré consciemment par leur musique, mais le van de tournée a souvent résonné au son de leurs albums.



Cette comparaison inévitable, c'est donc plutôt gratifiant ?

Clément : Oui, j'ai plutôt tendance à penser que c'est gratifiant ! On a un format particulier et c'est important d'avoir d'autres artistes à qui on peut "rattacher le wagon". D'autant plus que sur le format basse-batterie, les autres références qui viennent que sont Death From Above 1979 et Royal Blood sont assez éloignées de nous stylistiquement. Brutus coche les deux cases du poste chant/batterie et du rapprochement esthétique.



Que ce soit pour la promo classique ou avec le jeu des algorithmes... sortir un album après l'explosion des Belges, ça peut permettre de mieux vous faire connaître ?

Clément : C'est difficile à quantifier ! J'imagine que quelque part, oui. L'idéal serait surtout de partir en tournée de support pour Brutus ! (rires) Là au moins, on pourrait l'affirmer sans trop de doute !



La principale différence, c'est que vous n'êtes que deux pour tout faire, c'était le projet initial ou vous avez cherché un guitariste ?

Clément : First Draft a eu deux guitaristes l'un après l'autre au tout départ. On a demandé au premier de partir et le deuxième est parti de lui-même. On a pris ça comme un message de l'univers. On écoutait pas mal Royal Blood à cette période, donc on s'est dit que c'était possible de tout faire à deux !

Marine : On avait très envie de jouer, expérimenter musicalement, techniquement et technologiquement ensemble, et on s'est lancé le défi ambitieux de sonner comme un groupe de 4-5 personnes mais à 2.



La formule duo ne laisse pas beaucoup de place à l'erreur. Marine, tu arrives à prêter attention à Clément lors des concerts ou t'es focus sur le rythme et ton chant ?

Marine : La plupart du temps, à force d'avoir travaillé l'indépendance batterie-chant, je parviens à passer en mode automatique niveau technique pour laisser l'interprétation arriver, et à chaque concert, on prête attention l'un à l'autre, que ce soit dans le regard ou l'énergie.



Clément, tu as parfois un jeu "de guitariste", c'est parce que tu peux faire les deux ou tu l'as travaillé pour First Draft ?

Clément : Alors, je joue aussi de la guitare. Le jeu dans First Draft m'oblige à penser le jeu de guitariste et le jeu de bassiste simultanément, donc je dois trouver un juste milieu pour servir notre musique. Je jouais très peu de basse au médiator avant First Draft, et c'est principalement pour des questions de rendu sonore que j'ai été amené à l'utiliser.



Dans vos deux clips, on vous voit jouer, c'est important de montrer que vous n'êtes que deux ?

Clément : C'est clairement un argument qu'on essaye de mettre en avant. Je dis ça en toute modestie, mais le côté "performance" est une des caractéristiques de nos concerts et c'est difficile à l'écoute de se représenter que nous ne sommes que deux seulement. D'autant plus que nous n'utilisons aucun sample ou séquence, je ne fais aucune boucle avec mes pédales... Il faut donc le voir pour le croire !

Marine : Le plus important est surtout de montrer l'énergie et l'émotion transmise pendant les prises live, car c'est le cœur du projet.



"Paralysis kingdom" a été choisi pour teaser l'album, qu'est-ce que ce morceau a de plus que les autres ?

Marine : C'est le morceau de l'album qui exprime le plus de rage, c'est aussi le plus "punk" dans l'énergie. Il exprime ma colère d'avoir vécu des situations de violences sexistes et sexuelles et de voir que rien n'évolue aujourd'hui malgré la forte médiatisation qu'a eu le sujet ces dernières années.



First Draft Faut-il voir dans le titre de l'album un clin d'œil à Romain Gary ? Ou c'est juste pour jouer sur la pénombre/clarté avec les mots ?

Clément : Ni l'un ni l'autre ! Même s'il y a clairement des liens avec le roman de Romain Gary. Notamment la persévérance face à l'adversité, le fait de surmonter les obstacles, de déployer son énergie dans la lutte. Le titre de l'album exprime un tournant, un moment charnière avant des transformations positives. Les morceaux sont souvent le récit d'un instantané qui précède un ou des changements.



Qu'est-ce qui vous inspire pour l'écriture des textes ?

Clément : On part souvent de problématiques politiques et sociales qu'on lie avec notre ressenti profond. Cela ne nous empêche pas de faire des morceaux plus personnels, comme "Satellites in your sway" et "My courage is prey". On essaye d'avoir une approche poétique, avec beaucoup d'images, que l'on travaille beaucoup.



Quelques groupes sont passés au français dans quelques-uns de leurs titres, vous avez essayé ?

Clément : Ce n'est pas une volonté du groupe de chanter en français. On est bercé par la musique anglo-saxonne et j'ai un amour tout particulier pour cette langue, que j'ai longtemps étudiée et que j'ai enseignée à l'Université. Le français ne colle pas à First Draft, donc la question ne s'est pas posée. On s'est bien sûr questionné sur la capacité à transmettre nos messages dans une langue qui n'est pas celle du pays d'où l'on vient, donc je pense qu'on compte sur le public pour s'intéresser à ce qu'on raconte. Pour le reste, il y a les interviews, nos réseaux, les temps avec le public avant et après les concerts pour expliquer un peu là où on veut en venir...



Vous arrivez chez Vlad Productions, qu'est-ce qui vous a séduit chez eux qui ont les oreilles assez larges ?

Clément : Au tout départ, c'est d'abord une relation humaine qui marche bien. Ils sont aussi producteurs de l'album d'un groupe de folk avec lequel je travaille qui s'appelle Back And Forth. Ils ont écouté nos maquettes et sont revenus vers nous en nous disant qu'ils souhaitaient produire le prochain First Draft de A à Z.



L'an dernier, vous avez tourné en Espagne et au Portugal, c'est assez rare pour les groupes français, comment ça s'est monté ?

Clément : Notre ancien tourneur, Alexis, nous a mis en contact avec André de Bullet Seed, un agent portugais qui s'est occupé de monter cette tournée. En quelques envois de mails, il y avait 12 dates en 13 jours !



First Draft Et comment ça s'est passé ?

Clément : Ça s'est passé comme une tournée de beaucoup de dates dans un autre pays (rires !) Plus sérieusement, ce sont des hauts et des bas, chaque nouveau jour et nouveau lieu apporte son lot de surprises, de bonheur ou de désillusions. On a fait des supers rencontres qu'on oubliera pas. Et à côté de ça, quand tu joues un lundi soir, soir de match de l'Espagne, que le patron n'a fait aucune communication et que tu n'as pas de support local, je te laisse deviner la fréquentation du café-concert ! Je pourrais parler longtemps de cette tournée tant il se passe énormément de choses.

Marine : C'est un rythme très intense, il y a l'excitation de découvrir d'autres paysages mêlée à la fatigue des heures de transport et de l'énergie sociale que ça demande. C'était chouette d'apprendre quelques phrases de la langue et d'être accueillis par de belles personnes.



Quels sont les autres pays où vous aimeriez vivre le même genre d'expérience ?

Clément : Je pense qu'on trouverait beaucoup plus facilement notre public en partant plus au nord ! La Belgique, les Pays-Bas sont plus des terres de rock que l'Espagne et le Portugal.

Marine : Oui, la Belgique, l'Allemagne et les pays anglophones.



Et s'il fallait ouvrir pour un groupe sur sa tournée, ce serait lequel ?

Clément : On est obligé de choisir un seul groupe ? Je vais éviter de dire Brutus par contre. Dans un style différent, je dirais The Callous Daoboys ou bien The Armed.

Marine : Shannon Wright !



L'album sort courant octobre, cette période d'attente est-elle "longue" ?

Clément : Alors, c'est à la fois long et court ! Long car il faut passer pas mal de temps à tout préparer en amont, donc les délais se rallongent. Le temps de mix a pris du temps, il a fallu mettre en place captation, clips, visuels, il y a la tournée entre temps. Il faut aussi prendre en compte les délais de booking qui se rallongent de plus en plus. Pour avoir une tournée correcte, il faut commencer un an avant. À côté de ça, la quantité de travail que ça demande fait que le temps passe vite et qu'on se fait facilement dépasser par le temps.



Quelles sont vos attentes pour la suite ?

Clément : Pouvoir jouer le plus possible pour défendre cet album qui nous tient très à cœur et dans lequel on a mis énormément d'énergie ! On espère aussi pouvoir retourner à l'étranger et rencontrer un public plus large. On a aussi très hâte d'avoir des retours sur cet album une fois qu'il sera sorti.

Merci Marine et Clément, merci également à Floriane de Shake Promotion.

Photos : Oli