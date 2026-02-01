La claque ! En découvrant la musique de First Draft, on est chamboulé par tant d'émotions, d'énergie et de sons à fleur de peau, ça ne peut laisser indifférent... En creusant un tout petit peu, deux idées me viennent en tête, la première, c'est comment ai-je pu passer à côté de ce groupe qui existe depuis 2016 et a déjà sorti un LP (Irony & smiles) et un EP (Declines are long gone) ? La deuxième, c'est comment éviter la comparaison avec Brutus ? Musicalement d'abord, car une forme de post-hardcore avec une voix féminine lumineuse, c'est plutôt rare. Concrètement ensuite, car cette chanteuse à la voix transperçante est aussi la batteuse ! Espérons que l'explosion de Brutus sur la scène internationale profite aux Tourangeaux car ils méritent tout autant notre attention, surtout si leurs concerts sont aussi intenses que les titres proposés sur ce nouvel album.



An instant before the promise of dawn, un moment avant la promesse de l'aube, un titre qui donne une image un peu plus poétique que "dès potron-minet" (littéralement, c'est juste avant le lever de soleil quand le chat sortait chasser et montrait donc son postérieur), ici, on est au moment où le ciel s'éclaircit, où l'on commence à distinguer des formes et que l'on sait que quelques instants plus tard, les rayons du soleil apporteront lumière et chaleur. En attendant, il fait encore un peu frais et sombre. Un entre-deux qui sied bien à la musique du duo, portée par cette ambivalence, opposant la lourdeur et les éraflures de la nuit à l'espoir et la luminosité du jour. Ce temps, un peu suspendu entre deux univers, évoque aussi la fragilité, on n'est pas trop sûr de ce qu'on distingue, de ce dont l'avenir immédiat sera fait, on a une véritable envie qu'il passe plus vite pour être rapidement dans la réalité. Le chant de Marine colle parfaitement à cette sensation, c'est pur et beau, mais également léger et empreint d'optimisme. Si la chanteuse joue des mélodies et des intonations pour varier les plaisirs, pour Clément, ce sont surtout les pédales de distorsion et son jeu qui font fluctuer ses apports, il utilise souvent sa basse comme une guitare, jouant des riffs autant que des lignes rythmiques. Il apprécie particulièrement le bas du manche et évite d'être trop grave, réussissant même à éblouir nos oreilles avec des sonorités éclatantes ("For a few minutes more"). Même s'il contient quelques jolis morceaux de bravoure, on ne retrouve pas le niveau de violence d'un "Kneel down in silence" (titre paru sur le précédent EP que j'adore aussi désormais), l'ensemble est plus homogène, plus proche du rock que du metal, une uniformisation où les nuances sont plus subtiles pour qu'on se plonge totalement dans leur monde.



Quand la maîtrise technique des instruments est à ce point mise au service de la composition d'une musique faite pour toucher et qui provoque des réactions épidermiques, on ne peut que s'incliner. Quel talent ! Si tu penses ne plus être surpris par un groupe bouleversant de sincérité, essaye First Draft et on en reparle.

Oli



Publié dans le Mag #67