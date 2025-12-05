Les Calaisiens existent depuis 12 ans, mais n'ont sorti qu'un LP en 2019. Ils ont fait attendre leurs fans avec un EP depuis, et on attendait un nouvel album avec impatience. Que nenni ! Vous allez devoir attendre car c'est un nouvel EP qu'ils nous proposent. Mais attention, pas n'importe quel EP. C'est une intro et quatre titres de pur bonheur qui, certes, nous laissent sur notre faim, mais qui ravigotent nos oreilles et le titre de l'EP nous dit que ce n'est que la première partie du projet... On est sur un death teinté de thrash avec des passages en choeur chanté et quelques riffs qui donnent aussi une pincé de HxC. L'ensemble est vraiment très réussi. On ne se lasse pas de leur death atypique qui nous prend dans un tourbillon lancinant et lourd. Les rythmiques et les breaks apportent de la variété et du corps à l'ensemble avec un goût de trop peu qui nous amène à écouter en boucle les quatre morceaux. Le chant growl est tout en subtilité, sans tomber dans le caverneux, il s'harmonise avec le reste comme la complainte teintée de colère d'un homme découvrant la désolation que l'être humain laisse derrière lui. Vous trouverez aussi de nombreux solos qui donnent de la lumière aux différentes compositions des Nordistes. J'ai vraiment hâte d'écouter la suite tellement Fire Wheel m'a conquis avec ce simple EP.

Nolive

Publié dans le Mag #66