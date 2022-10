J'ai un souvenir précis de mon premier contact avec Steve. C'était en 2002, alors que le team couvrait les Eurockéennes de Belfort. Un mail m'invitant à une soirée à la Casamance pendant les Francofolies de La Rochelle provenant d'un certain Steve. J'ai naturellement assisté à cette soirée. Vingt ans plus tard, nos routes se recroisent suite à un échange de...mails. La vie est bien faite.

Quelle est ta formation ?

100 mètres brasse et brevet des collègues. J'ai aussi mon flocon. Sinon on est sur du 100% DIY !



Quel est ton métier ?

Principalement, la régie des studios de répétitions à La Sirène, espace musical de La Rochelle. Cela consiste à accueillir des groupes pour la plupart amateurs, mais aussi certains pros ou en cours de professionnalisation, et de leur permettre de passer un agréable moment en les accompagnant sur le son, la technique, les différentes questions liées au développement de leur projet musical mais aussi leur servir des coups et discuter, le tout avec beaucoup de sourires. J'ai aussi d'autres petites missions comme de la com, un peu de prod, du plateau, du backline, du bar... bref le quotidien d'une salle de concerts.



Quelles sont tes activités dans le monde de la musique ?

Hormis mon travail déjà assez chronophage, j'ai toujours aimé organiser des petits concerts, des petites tournées, le tout de manière indie. J'ai commencé avec mon premier groupe Feeding puis j'ai naturellement voulu essayer de booker des tournées pour d'autres groupes via mon asso Brilliance Book, ce qui m'a permis de faire des sacrées belles rencontres et de voyager un peu partout en Europe. Puis on a monté notre asso Tornado Prod pour gérer notre groupe Robot Orchestra avec mon frère Dim et les copains de toujours, notamment Mimi et Tonio toujours là pour aider et assurer. La paternité a bien sûr mis un petit frein sur la fréquence des orgas mais nous continuons à chercher des lieux, parfois un peu insolites, pour proposer des évènements de qualité sans prétention mais où allier le fun et le sérieux est je pense notre marque de fabrique. Surtout le fun j'avoue !

En terme de projets musicaux, j'ai à ce jour la chance de jouer dans deux projets, Robot Orchestra qui prépare son cinquième album et un projet bien débile nommé Balboa To Bilbao monté avec les copains Lolo, Ed et Mamat qui vient de sortir son premier album et fait quelques galas. Je ne désespère pas un jour d'avancer sur mon projet solo qui respirera la joie de vivre ainsi que reprendre un projet orienté rap poétique avec mon petit frère qui est très talentueux.



Ca rapporte ?

Rien de financier mais tellement de fun et de chouettes rencontres !!!



Comment es-tu entré dans le monde du rock ?

Mon père était musicien j'ai donc eu la chance de découvrir un univers qui m'a scotché assez tôt. Après c'est cursus classique, premier groupe au collège, envie de concerts très précoce et puis découverte de l'associatif grâce à des lieux comme la CASAmance où j'ai tout appris. Et j'ai jamais lâché.



Une anecdote sympa à nous raconter ?

Trop de souvenirs, pas de préférence, mais je souhaite à chaque kid qui a envie de bien rigoler en vivant sa passion d'y aller sans trop réfléchir.



Ton coup de coeur musical du moment ?

Dernier Weezer, dernier Turnstile, Benjamin Hepps.



Es-tu accro au web ?

Je l'utilise beaucoup mais je crois que les périodes où je m'en suis passé m'ont démontré que je n'ai pas d'addiction à cela, bien au contraire.



A part le rock, tu as d'autres passions ?

Toutes les musiques du monde entier. Regarder les plantes. Voir ma plage avec les gens que j'aime. Cuisiner gras mais végétarien.



Tu t'imagines dans 15 ans ?

Trop dur, en tout cas je rêve d'un rocking chair pour mes 40 ans et ça arrive cette année. Donc un gars qui aime gratter sur son rocking chair en regardant son jardin ça m'irait pas mal. Et faire des beaux house shows. Mais sans trop mollir faut pas déconner.

Merci !

gui de champi