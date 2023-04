On n'était pas beaucoup sur la toile à la fin des années 90. Du coup, quand un webzine voyait le jour, on regardait par dessus leur épaule et on sympathisait. Avec E-Zic, c'était plus que des collègues. C'était des potes. Ils ont lâché l'affaire dans les années 2000, mais ça n'empêche qu'on est resté en contact avec certains membres de l'équipe, dont Xavier, le créateur/webmaster du webzine.

Il y a 25 ans naissait le W-Fenec. Avec E-Zic, vous êtes arrivés un peu plus tard si ma mémoire est bonne. Qu'est ce qui t'as poussé à l'époque à monter un webzine ?

Oui, nous avons commencé en janvier 2000, donc 2 ans après vous. Nous avons créé le site avec Omran un soir après avoir vu un reportage sur les startups, en se disant qu'il fallait que l'on lance notre projet, et le sujet du metal s'est imposé de lui même étant donné qu'à l'époque nous jouions dans Kobal. Avec le recul, on en rigole encore avec Omran car nous n'avions pas la moindre idée de ce qu'était une startup (rires).



Le W-Fenec et E-Zic avaient en commun de relayer des news, des chroniques et des interviews. Mais votre marque de fabrique, c'était de traiter des groupes français. Pourquoi cette orientation ?

Cette idée est venue de notre expérience avec notre groupe Kobal, des difficultés que nous avons rencontrées. Le but d'E-Zic était d'aider les petits groupes de metal français à avoir une exposition, à être référencé, à exister en gros sur le Web. E-Zic était un portail, le mot à la mode à l'époque (rires) pour les groupes. C'est vraiment le fil rouge de la création d'E-Zic, nous avions imaginé aussi bien de créer des mini sites Internet pour les groupes, que d'organiser des concerts tout en apportant une ligne éditoriale pour créer une cohésion dans la communauté du metal Français.



Au début des années 2000, nous n'étions pas beaucoup dans la place, et on se connaissait tous. Avec qui entreteniez-vous les meilleurs rapports ? Quels sont les sites de musique que tu consultes encore aujourd'hui ?

Nos meilleurs rapports étaient avec vous, W-Fenec ! J'ai des souvenirs mémorables des Eurockéennes 2001 avec Ring de E-Zic, Gui et Pooly, et sa fameuse tempête qui a cause l'annulation de Deftones le vendredi, ou le festival à Jarny, le Plein air de Rock avec Gui ! Ça faisait partie de ce petit monde des webzines des années 2000 ! J'étais aussi en contact avec Jimmy de Funcore, avec qui nous avions beaucoup échangé et grâce à qui nous avions rencontré énormément de chroniqueurs qui ont ensuite travaillé avec nous.



Qui avait la plus grande gueule : toi ou Oli ?

Oli évidement (rires)



Un temps donné, on avait l'ambition de créer un petit festival W-Fenec/E-Zic, mais ça n'a jamais abouti. Par contre, toi, tu as lancé des soirées E-Zic en 2001 avec Enhancer, Boogia, LETO, Masnada, L'Esprit du Clan. Quel souvenir gardes-tu de cette expérience d'organisateur de concerts ?

Nous en gardons un souvenir incroyable, on en parle encore avec Omran de ces soirées Sonotone ! Nous avions tellement travaillé pour réussir ces deux festivals, on s'était tellement investi ! Cela nous a permis de découvrir un univers que nous connaissions seulement du côté musicien et évidement du public ! Le premier avec Enhancer, Masnada, Boogia, LETO et Madcraft a été un succès à tous les niveaux, le deuxième avec Carc[h]arias, Masnada et 3°Est a été super au niveau musical mais plus compliqué au niveau des entrées. Cela nous a mis un coup, nous avons pris peur... on était jeune ! Et nous avons annulé la troisième date qui était prévue avec Nihil en tête d'affiche ! Nous avons regretté pendant des années de ne pas avoir continuer, si nous devions recommencer, nous commencerions par ça !



Quels sont tes meilleurs souvenirs de l'aventure E-Zic ? As-tu encore contact avec tes anciens collègues du site ?

Je conserve un merveilleux souvenir de tout ça, j'ai une certaine nostalgie de cette époque, et le regret de ne pas avoir trouvé une motivation suffisante pour faire continuer le site. Ça a été une formidable aventure humaine, des rencontres incroyables, et la découverte du talent musical de toute la scène metal française. Je suis toujours en contact évidemment avec Omran qui est comme mon frère, ainsi qu'avec Ring avec qui nous faisons de la musique pour s'éclater. Tous les autres, cela m'arrive de les croiser lors de festivals, mais j'y vais de moins en moins, donc c'est devenu très rare ! Il reste les réseaux sociaux pour ça.



Le W-Fenec a muté il y a une bonne dizaine d'années en format magazine en ligne avec quelques tirages papier. Es-tu attaché à ce format de média?

Depuis que j'ai quitté la région parisienne il y a 12 ans, j'ai totalement lâché le format papier car je ne prends plus les transports en commun (rires) donc j'avais été étonné de votre choix de passer à ce format mais, au final, c'est une belle réussite qui prouve qu'il y a toujours de la place pour un bon fanzine dès que la qualité est là. Par contre, j'aime beaucoup lire sa version électronique !



À l'époque, avoir une connexion personnelle était encore un peu "exceptionnel". Pour travailler dans le web depuis plus de vingt ans, quel souvenir as-tu de tes débuts sur la toile ?

Le Web, c'est une passion depuis 1997 et mon métier depuis 1999. Le souvenir des débuts avec le bruit des modems, la jungle que c'était, le chat de Caramail (rires), on avait l'impression que l'on pouvait tout faire et tout créer, et ce côté "communautaire" d'avant les réseaux sociaux qui a un peu disparu je trouve. Le premier site Internet que j'ai créé a été celui de mon groupe Kobal, ça a été la première base de ce qui m'a amené à E-Zic !



Ta manière d'utiliser Internet a-t-elle évoluée avec le temps ?

Oui, forcément. Les technologies ont évolué, l'avènement des mobiles à la place des ordis, les réseaux sociaux, ont fait évoluer ma manière d'utiliser le web. Et comme c'est mon métier, forcément, je suis obligé de suivre ces évolutions, de m'y intéresser. Je n'utilise quasiment plus mon ordinateur hors du boulot, 90% de ma conso personnelle d'Internet est faite sur mobile. Après, j'ai suivi les sources des sites que je lisais sur les réseaux sociaux, comme beaucoup de monde je pense.



Quelle est aujourd'hui la place de la musique dans ta vie depuis la fin du webzine ?

Elle prend toujours une grande place dans ma vie, je joue toujours de la musique, de la batterie à titre perso et de la guitare en groupe avec Ring. Je passe rarement une journée sans écouter de la musique, c'est devenu tellement facile avec Deezer ou Spotify. Et j'essaie dès que je peux d'aller voir des concerts, essentiellement dans des salles, car je ne suis pas fan de ces gros festivals tels qu'ils existent actuellement. Mais avec le COVID, on sent que la machine n'est pas encore repartie à 100%.



À l'heure du numérique, ça a toujours du sens pour toi de glisser un CD ou un vinyle dans une platine ?

Alors, les vinyles n'ont jamais trouvé grâce à mes oreilles, mais un CD oui, je continue à acheter les disques des groupes que j'aime pour les soutenir et aussi quand ils sortent de beaux objets car c'est un plaisir de pouvoir ouvrir le blister et de contempler ces objets physiques qui nous rappellent que la musique n'est pas juste un "son" que l'on consomme comme un jus de fruit ! Je possède d'ailleurs toujours les CDs que les groupes m'ont envoyés à l'époque d'E-Zic !

Merci Xav.

gui de champi