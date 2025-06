Le visage d'Explicit Silence a encore changé ! Autour de Bruce et Rudy, on retrouve désormais Aurélien (chant et guitare, passé par Deadblast) et Ben (basse, passé par Home Sight), mais les deux frères en ont connu d'autres et l'ADN du groupe ne change pas : ça reste du HxC aussi brutal que possible. Les dix titres ne font donc pas de prisonnier et à part quelques ralentissements sur des ponts et/ou intros ("Edge", "Lies of ignorance" et ses textes samplés...), ça cogne old school du début à la fin. Dans cette masse de blasts ultra efficaces, outre les deux morceaux pré-cités, je ressors "A life to suffer" et son long break qui fait monter la tension, "Fake" dont j'aime beaucoup la dynamique et le jeu des guitares, et l'ultime "Revenge" qui joue avec le tempo, la stéréo et fracasse ce qui restait encore debout. Sortir ces titres du lot n'est pas évident car l'ensemble de Embers of an undying flame tient carrément la route et c'est un bloc très homogène d'une trentaine de minutes qu'on écoute en faisant des moulinets avec ses bras. Si le groupe ne connaît pas de nouveaux changements, il pourrait faire mosher pas mal de pits et enchaîner de nouvelles compositions qui pourraient davantage faire de places aux excellentes petites idées aperçues çà et là.

Oli

Publié dans le Mag #64