Encore un groupe qui fête ses 20 ans et avec lequel on a grandi... ou presque parce qu'on a raté un paquet d'épisodes de la vie d'Explicit Silence depuis 2005... Mais qu'importe le passé, ce qui compte pour eux, c'est le présent et le futur proche et en ce moment, les Caennais défendent leur nouvel album. Un petit condensé de HardCore à l'ancienne avec ce qu'il faut de riffs tranchés, de chant pugnace (sans être trop growlé) et surtout de rythmiques de mammouths. Production bien lourde (et assez fine pour jouer avec tes enceintes), invité de choix (Gary de Pro-Pain mais aussi leur ancien chanteur), artwork soigné, les Normands progressent encore et vont forcément faire du bruit dans la communauté HxC. Au-delà de cette chapelle, ce sera plus difficile : les titres sont assez courts pour ne pas tourner en rond (contrairement au pit ?) et un poil trop (stéréo)typés (voire prévisibles quand on écoute l'éponyme "False supremacy" ou "Scared of the unknown"), c'est certes efficace mais pas forcément suffisant pour convaincre les masses métalleuses d'aujourd'hui pour qui le bourrinage en règle suffit de moins en moins. Si t'aimes le HardCore à la Born From Pain, As We Bleed ou Do Or Die, cet album est pour toi, sinon, commence par leur bandcamp et "MCMG"...

Oli