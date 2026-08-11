Si on résume, côté metal, si on ralentit lourdement les rythmes, qu'on donne de l'air aux compos et qu'on joue sur les variations, on est dans le "post". A contrario, si on cherche à augmenter le rythme et à hurler en titillant les aigües, on déboule du côté "black". Exil n'a pas choisi l'une ou l'autre orientation, ils ont suivi les deux voies pour proposer un album profond, dense et particulièrement exigeant. Assez sensible au post-hardcore, certains passages sont carrément jouissifs, comme "L'exil", où Amy Tung Barrysmith (bassiste d'Amenra) vient poser sa voix délicate déjà entendue chez Year Of The Cobra, un titre "à part" car il laisse peu de place aux attaques black qui viennent lacérer à un moment ou à un autre la beauté des autres titres qui n'en deviennent que plus sombres. Histoire d'ajouter un peu de difficulté pour aborder leurs idées, le groupe, basé à Lille, laisse son chanteur s'exprimer parfois dans sa langue natale, le kazakh... Je corrige en "Très exigeant" finalement, car il faut s'accrocher quand on s'embarque pour Karga, mais promis, ça vaut le coup !

Oli

Publié dans le Mag #70