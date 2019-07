Avoir un tel niveau et une telle puissance vocale n'est pas donné à tout le monde, bon nombre de gars bien velus n'arrivent pas à la cheville d'Estelle qui est encore plus impressionnante sur cette nouvelle production d'Except One. Depuis Haunted humanity, il y a une place à prendre sur la scène (inter)nationale puisque Eths et Noein l'ont quittée, à l'écoute de ce Fallen, il est évident qu'on a trouvé la relève. A l'aise avec les growls, le hurlé, les harmonies (plus discrètes qu'auparavant ce qui a fait disparaître les éventuelles touches métalcore), toujours dans la bonne dose d'agressivité, le chant porte le groupe qui musicalement fait aussi un bon death métal assez moderne avec ce qu'il faut de brutalité et de touches mélodiques pour ne pas s'ennuyer (et pas juste sur les instrumentaux "Interlude" et "Black water"). Parmi mes titres préférés tu trouves "Until the world burns" (et trop peu de spoken words pourtant géniaux en break), "Monster" (pour son intro), "Nothing" (dispo en clip et qui est une bonne synthèse des talents du combo) et "Swansong" (pour sa basse, son ambiance, ses guitares déchirantes). Except One confirme tout le bien qu'on pensait d'eux, en mieux.

Oli