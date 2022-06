Mais c'est que je suis gâté dis donc ! À peine achevé la chronique de l'excellent Positive agressive de Godslave (à retrouver dans ces pages), j'enchaîne de nouveau avec du thrash allemand mais plus orienté metal technique. Si tu ne te sens pas concerné, il est encore temps de stopper ta lecture avec ces 323 signes. Car là, ce n'est pas la même limonade (et surtout pas la même rigolade) avec Eradicator (rien que ça !). Influence denied, c'est 47 minutes de musique agressive et de riffs à tout-va, joués avec sang-froid et conviction. Le niveau technique du groupe (qui en est à son cinquième album) est assez élevé, et l'écoute des dix morceaux, dépassant tous les 4 minutes, demande, avant toute séance de headbanging, une concentration maximale pour enregistrer les multiples informations (les trente premières secondes d'"Influence denied" donnent le vertige). On frôle l'indigestion à la première écoute mais on devient vite accro à Influence denied au point qu'on y revient avec appétit ! Le chant est vraiment flippant, ça joue à une vitesse impressionnante et hormis un pont acoustique et une guitare solo suave dans le morceau d'ouverture "Driven by illusion", ça bourre du début à la fin. Seul hic : ce son de batterie qui sonne parfois un poil kitsch, un comble pour ce groupe de ce style. Bien évidemment, je ne ferai aucun commentaire sur l'artwork de l'album. Non, aucun.

gui de champi