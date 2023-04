On le dit souvent dans nos pages, on aime les artworks soignés. Non seulement parce que ça nous permet d'en parler, mais aussi parce qu'on aime les trucs "bien foutus". Je ne vais pas te mentir, Enemy of the Enemy doit sa présence dans nos pages à sa pochette ! Parce qu'après une première écoute de leur The last dance, je n'avais pas été franchement convaincu, leur métal qui mixe son moderne assez puissant et inspirations plus anciennes (du thrash au néo pour se cantonner aux références que sont Pantera ou KoRn) est certes bien fait, mais il manque un truc (au niveau du chant ?) pour que je me décide à leur faire une place dans "to do list". Mais je n'ai pas écarté totalement la galette et leur photo a continué de me faire de l'œil. Elle est vraiment superbe, il y a du mouvement (ce saut !), un travail sur les matières (on peut presque toucher les textures), un vrai choix dans la colorimétrie et un message qui confronte l'humanité dans tout ce qu'elle avait de primitif et de pur (la nudité) et ce qu'elle crée qui inspire le dégoût (l'usine, la pollution et le masque à gaz pour s'en protéger). C'est donc une des plus belles pochettes de l'année et on serait idiot de ne pas en garnir nos pages. Et si tu aimes le métal qui va chercher du côté des grands classiques, tu peux aussi y trouver ton compte musicalement car c'est aussi carré que soigné.

Oli