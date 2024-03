Cette première étape de la tournée hivernale européenne d'Empire State Bastard à l'Alhambra à Paris était pour le groupe - après quelques échauffements au Royaume Uni en mars, une tournée de rodage sur des festivals cet été, et quelques dates aux US en septembre - une manière de confirmer les bonnes impressions. Surtout que la bande de Simon Neil (Biffy Clyro) et Mike Vennart (guitariste de tournée de Biffy Clyro et ex-Oceansize) a cette fois-ci un album entier à défendre, contrairement à la dernière fois, lors du Hellfest, où nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre. Motivés comme jamais (leur longue balance avait tout l'air d'une générale), les deux Britanniques, accompagnés du mitrailleur de fûts Dave Lombardo et de l'élégante et fougueuse bassiste Naomi Macleod, ne nous ont jamais déçu.

Benefits Il n'est pas commun d'interviewer l'ensemble des groupes d'une soirée. D'habitude, c'est plutôt un seul, organisation oblige. Mais JC a eu le souhait de s'entretenir avec ce type nommé Kingsley Hall, un Anglais du Nord, frontman et fondateur de Benefits, qui, aux premiers abords, a tout l'air d'une tête brûlée. Mais c'est surtout le désarroi qui le hante et sa musique retranscrit parfaitement cela. Dérangé comme lui, l'univers de Benefits m'était inconnu jusqu'à ce que résonne le drone de "Marlboro hundreds", l'une des premières chansons composées par le groupe en 2019. Elle pose les bases d'une musique urgente et intenable (comme l'importance de régler les problèmes abordés tels que le fascisme, la manipulation des masses, le colonialisme, les conflits dans le monde...) qui déconcertera le public, peu nombreux au moment où les Anglais performent. Car il s'agit littéralement d'une performance. Kingsley largue sa rage au micro, telle une harangue sérieuse mêlant talk-over et cris, mais dont il faut saisir chaque instant. La musique derrière est un substrat sans valeur mélodique pour donner tout l'importance au discours. Elle se caractérise par deux machines-claviers envoyant des sons indus/drone/electro accompagnées d'une batterie qui alterne blast beats et techniques de free jazz. Il n'y a pas de juste milieu chez Benefits, et seule "Warhorse" fait un peu figure d'intrus avec son univers post-punk electro. Ce groupe est la quintessence de la radicalité, et bien que l'on soit dans une soirée où la musique extrême prend une place importante, le public reste visiblement incrédule pendant 30 minutes à ces récits bruitistes et agressifs qui n'ont d'existence que pour propager une prise de conscience collective sur l'avenir de nos sociétés.



Empire State Bastard L'ambiance suivante sera beaucoup plus "familière" pour tout fan de musique métallique qui se respecte. Quoi que ! Nombreux sont ceux qui après le concert d'Empire State Bastard m'avoueront ne pas encore savoir quoi penser de ce groupe. Nous étions rôdés, avions pris soin d'écouter Rivers of heresy, de "réviser" ce qui deviendra peut-être avec le temps des classiques. Les Anglais nous prennent par surprise en démarrant leur show par "Tired, naw ?", le dernier single (non présent sur le disque) qui est une version instrumentalisée de "Tired, aye?", qui lui sera joué au milieu du set. S'ensuit "Harvest", LE tube du groupe dévoilé depuis mars au public. C'est d'ailleurs pour moi l'un des morceaux les plus réussis d' ESB , et le quatuor, mené par un Simon Neil possédé par son art, lui fait honneur sur scène. Ce soir, le groupe a décidé - à quelques détails près - de jouer ses titres suivant l'ordre de leur premier album, tout en l'agrémentant de trois nouveaux qui sont passés comme une lettre à La Poste ("The blues", "Corpse in the chateau" et "Code (eat shit)"). Il a bien fait car la succession des morceaux équilibrent le tout. Si les trois premiers sont un savoureux bouillon de pur metal et de punk-hardcore, avec un soupçon de death, "Moi ?" et "Sons and daughters" ralentissent la cadence et alourdissent l'ambiance. Comme si on passait à un deuxième acte. Bien que la salle ne soit pas remplie, Empire State Bastard arrive tout de même assez aisément à faire pogoter le public qui en profite pour bien occuper l'espace. "Stutter" et "Palms of hands" nous montrent à quel point Dave Lombardo n'est pas à la retraite et que son groove et sa rapidité reste unique en son genre, quitte à perdre plusieurs baguettes en plein acte (qui s'en est vraiment rendu compte ?). C'est réellement sur scène qu'on se rend compte de l'importance du batteur dans cette nouvelle formation, sensation confirmée par la manière qu'a eu Simon de le présenter au public (Mister Dave "Fucking" Lombardo !). De manière générale, Empire State Bastard respire la cohésion de groupe, ses membres communiquent, plaisantent même parfois entre les morceaux qui, eux, n'ont pas la même prétention en dépeignant un monde en perdition. Le set plutôt court (50 minutes) mais intense d'Empire State Bastard se termine avec "The looming", chanson étirée de plus de six minutes, vaporeuse, écrasante et lente, qui permet de se remettre progressivement des paires de mandales données par le quatuor. Comme une fin d'un entrainement ou d'un combat de MMA, dans lequel on viendrait relaxer les muscles, récupérer son souffle et panser les plaies. Empire State Bastard a montré ce soir qu'il était prêt à prendre la route et satisfaire un public en mal de sensations sonores fortes.





Setlist Benefits :

Marlboro hundreds / Flag / Warhorse / What more do you want? / Empire / Traitors



Setlist Empire State Bastard :

Tired, Naw? / Harvest / Blusher / Moi? / The blues / Sons and daughters / Tired, Aye? / Stutter / Corpse in the Chateau / Palms of hands / Dusty / Code (Eat shit) / Sold! / The looming

Un grand merci à Arnaud et Valentin de WEA.

Photos : JC Forestier