Quasi 24h avant cette interview, nous n'étions pas sûrs de rencontrer Simon Neil (Biffy Clyro) et Mike Vennart (guitariste de tournée pour Biffy Clyro et ex-Oceansize), les deux instigateurs d'Empire State Bastard. Cela aurait été dommage de ne pas papoter avec ces deux garçons au grand cœur, passionnés par les musique extrêmes, et qui ont bien voulu nous partager leur sentiments vis à vis de leur premier album, Rivers of heresy, sorti en septembre chez Roadrunner Records.

Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a poussés à lancer Empire State Bastard ? Est-ce l'amitié, car il me semble que vous êtes amis depuis 20 ans maintenant, ou tout simplement une manière de sortir de la routine engendrée par Biffy Clyro ?

Simon Neil (chant/clavier) : Hum, je dirais que c'est un peu les deux à la fois. Quand tu tournes avec le même groupe pendant longtemps, tu commences à t'appuyer de plus en plus sur des habitudes et une routine, comme tu dis. Maintenant, et depuis la pandémie, il est vraiment difficile de se contenter d'être uniquement sur la route. J'ai remarqué que tout est beaucoup plus compliqué désormais. C'est donc au moment où nous avions du temps libre, où nous n'étions pas en tournée, que nous avons pu consacrer du temps et les efforts nécessaires à ce projet. Il était clair que nous ne souhaitions pas faire quelque chose à la va-vite. La pandémie est arrivée, et il a fallu un putain de virus pour détruire ce monde. C'était d'une tristesse, mais cela nous a inspirés. Les merdes que les gens ont traversées pendant cette période se retrouvent inéluctablement dans notre album, y compris dans les paroles. Faire ce disque, cela a été pour nous une bonne manière de faire face à cette période négative. En tout cas, selon moi, c'est la raison d'être de cet album.



J'ai cru comprendre que vous aviez déjà le nom du groupe depuis presque 10 ans...

Mike Vennart (guitare) : Ouais ! Ça nous donc a pris autant de temps pour trouver et mettre de la musique sur ce nom (rires).

Mais alors, pourquoi ce processus a-t-il été aussi long ?

Mike : C'est simple, on a tout fait à l'envers ! Simon a trouvé le nom avant que nous n'ayons la moindre musique, il a fallu beaucoup de temps pour imaginer un son qui pouvait correspondre à ce nom. On a essayé plein de trucs ensemble, des choses différentes, et finalement, nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il fallait une musique qui évoque le slam, le heavy metal, la violence et quelque chose de désaccordé. C'était totalement ça qui nous sautait aux yeux quand on prononçait le nom Empire State Bastard. Mais, pour être honnête, je pense que jusqu'à à peu près l'année 2018, je n'avais pas nécessairement d'inspiration en moi pour fournir quelque chose de concluant. J'ai toujours été un grand fan de musiques extrêmes, mais tout ça est vraiment parti de nos conversations avec Simon sur nos goûts communs pour la musique extrême et la folie de ce monde. Avant ça, je n'avais pas le sang-froid et l'état d'esprit nécessaire pour fabriquer de la bonne matière, qui a permis de sortir ce disque récemment, tu vois ?



OK, je vois, mais par quel moyen êtes-vous partis d'un nom à une musique aboutie ? Comment les rôles ont été répartis ?

Simon : Il était hors de question pour moi de prendre la guitare car dès que je l'utilise, je sonne comme Biffy Clyro... Même quand je compose, pas uniquement dans les sonorités ! J'ai donné mes idées et intentions à Mike qui a pris les rênes de la composition et s'est chargé de sortir tous les riffs et arrangements des chansons. En gros, moi je suis arrivé avec mon chant et j'ai un peu tout gâché en criant par-dessus (rires). Il m'envoyait quelques chansons au fil des années, je les trouvais toutes excellentes, et puis il y a eu une petite période de quelques mois pendant laquelle j'ai senti qu'on y arrivait. Si je me souviens bien, on a fini "Stutter", "Tired", et "Harvest", et une autre dont j'ai plus le nom, et là, c'était devenu Empire State Bastard. Pour moi, avec ces 4 titres, on en était arrivé au stade du début de l'album, tout simplement parce les idées étaient les bonnes, pas juste le sentiment de se dire "Cool, ça sonne heavy, on peut faire un disque comme ça". Nous savons à quel point nos groupes favoris dans ce domaine sont foutrement exceptionnels, il était donc impensable de se pointer avec un album qui est une version amateur de ces derniers. On voulait vraiment habiter le truc, laisser un témoignage sérieux et honnête de notre musicalité. Et puis, après, j'ai réarrangé certaines chansons.

Mike : Simon a joué son rôle de curateur, il a su trouver ce qu'il y avait de bien dans chaque morceau, enlever ce qui n'allait pas et le corriger à sa manière.

Simon : Ouais, mais toi, honnêtement, tu es une machine à riffs. Tu es arrivé avec une centaine de riffs, parfois beaucoup trop longs. Je déteste intervenir dans les riffs, mais on n'avait pas le choix, j'ai dû en couper une vingtaine par chansons pour qu'elles puissent respirer, avoir un peu de légèreté.

Aucun des riffs ne vient de toi, Simon ?

Simon : Non, aucun, je me suis juste occupé des textes et des parties de claviers. Tu sais, les parties les plus chiantes quoi (rires).



Empire State Bastard Mike, il parait que le point de départ de ton inspiration provient d'une altercation que tu as eue avec un militant d'extrême droite à Manchester...

Mike : Oui, c'est vraiment une situation récurrente au Royaume-Uni, et j'ai l'impression que ce n'est pas prêt de s'arrêter. En France aussi, j'ai le sentiment que c'est pareil. Tu sais, je viens d'un milieu assez cynique, et très "blanc", si je puis dire ainsi. Ma famille directe avait beaucoup de préjugés et de bigoterie. Quand j'ai quitté le foyer familial et que j'ai emménagé à Manchester pour jouer dans des groupes, c'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé à regarder en arrière, en quelque sorte quand j'étais de l'autre côté de la barrière, que me suis rendu compte de la manière assez bizarre dont j'avais été élevé. C'est ainsi qu'au fil des ans, depuis le milieu des années 90, je me suis rendu compte que j'étais en réalité depuis très longtemps un putain d'antiraciste quasi extrémiste. Et je peux te dire que je contrarie vraiment certaines figures de proue au Royaume-Uni. C'est très bien comme ça, même si c'est devenu assez compliqué à un moment donné. Mais c'est ce qui a fondamentalement contribué mon assurance à écrire des chansons car il n'y a rien d'autre que je pouvais faire de mieux pour lutter contre ces gens qui s'en prenaient à moi et à mes idées. Je me souviens une fois, en pleine nuit, je me suis laissé une note vocale, une sorte de pense-bête disant la chose suivante : "Faire un album qui sonne comme "Cold war" de Siege. Et surtout ne pas prendre trop de temps pour le faire." La première partie de "Tired, naw?", l'un de nos titres qui est sorti aujourd'hui avec son clip, illustre bien ça je trouve. Pour moi, cette partie bourrine du morceau est le noyau cellulaire d'Empire State Bastard. Il fallait selon moi au départ que tout l'album sonne comme ça. En réalité, ce n'est pas tout à fait à ça que le disque ressemble, le processus de composition a fait qu'on a pris plusieurs directions, mais cette partie de départ de "Tired, naw?" était vraiment ce que je voulais faire pour tout l'album.



Mais aviez-vous une vue d'ensemble ou une idée précise de comment devait sonner l'album ? Ou c'est vraiment plutôt chanson par chanson ?

Simon : Il me semble qu'au bout d'un moment, nous avions toute la musique en place avant que je ne commence à poser mon chant correctement. À partir de ce moment-là, j'ai pu être en mesure de me concentrer sur les morceaux qui me parlaient le plus, et ceux qui apportaient également une autre dimension à l'album. Car, initialement, comme disait Mike, nous avions dans l'idée de faire des titres courts, voire très courts, et rapides. Globalement, si tu regardes bien, c'est ce que nous avons fait, mais il y avait aussi des choses plus progressives, des trucs typés Black Sabbath qui venaient sur le tapis et qu'on laissait un peu dormir. Ces choses-là me parlaient également, si bien que j'ai pris le temps de travailler sur ces ambiances-là en laissant les autres titres de côté. Cette période, qui correspondait pour le coup à des choix cruciaux à faire, a été très productive pour moi. J'ai donc essayé d'assembler tout cela, de faire en sorte que le disque puisse avoir une certaine fluidité, qu'il puisse être vécu et apprécié. Je vais te dire une chose : pour estimer certains de mes albums préférés, j'ai eu besoin de faire des pauses pour revenir dessus après. C'est justement quand tu le réécoutes, qu'il prend une valeur émotionnelle, et je voulais que cela se produise de cette façon avec le nôtre. En tout cas, c'est comme ça que Rivers of heresy se présente à moi. J'espère juste qu'il contient assez de morceaux pour que la magie opère.

Mike : Il y a pas mal de changements de vitesse dans cet album, de moments disons psychédéliques qui permettent d'avaler les morceaux un par un. Ça évite de se prendre un putain d'assaut de 35 minutes dans la face.

Simon : Si on était resté sur nos premières idées, on aurait sorti un raid de 24 minutes, comme en 14 (rires). On a fait 35 minutes finalement, donc j'ai pu mettre un peu plus de claviers sur le disque (rires). Plus sérieusement, je pense que notre côté plus "rock alternatif" a joué aussi. Tu sais, ces petits moments mélodiques ou autres qui viennent s'incruster presque naturellement. Mais au départ, je n'en voulais pas de ces mélodies, parce qu'encore une fois, je ne voulais pas que ça devienne un truc à la Biffy Clyro. Mais elles sont sorties comme ça, elles m'ont un peu hanté et se sont finalement glissées dans des chansons. J'ai l'impression qu'elles ne voulaient pas me quitter.



Avec ces différentes atmosphères dans le disque, il ne s'agissait donc pas de désorienter l'auditeur, mais plutôt de fluidifier le tout, c'est bien ça ?

Simon : Oui, c'était pour que ça coule de source. Nous adorons les trucs rapides et intenses, ce qui ne nous empêche pas d'aimer également les choses incroyablement lentes. La musique heavy a cette caractéristique de jouer des trucs super rapides ou super lents. On n'écoute pas grand-chose qui se situe au milieu de tout ça, tu vois ? Donc, tout ce qui sort de nous vient de ces deux extrémités. Et puis quand l'un de tes premiers coups de cœur musicaux s'appelle Black Sabbath et que ses quatre premiers albums ont fait réellement partie de ta vie et de ta découverte de la musique, tu ne peux pas l'effacer de toi, c'est ancré ! Avec les souvenirs qui vont avec, bien entendu, comme l'école publique, les copains... J'avais une quinzaine d'année, j'étais en pleine construction. Plus tard, dans les années 90, j'ai découvert Pantera, puis après Converge, ensuite The Dillinger Escape Plan , des groupes comme ça, avec son chanteur massif.



On a pas mal parlé des influences, de la partie composition et son, mais pas des paroles. Simon, tu souhaitais peut-être partager avec nous sur ce point-là ?

Simon : Bien sûr. La plupart des paroles ont été écrites lorsque j'étais coincé à la maison notamment pendant le confinement. D'ailleurs, je crois que je les ai toutes terminées à cette période. Malheureusement, j'ai regardé beaucoup les infos et je ne suis pas le seul dans ce cas. J'ai passé six mois à attendre des bonnes nouvelles, qui ne sont jamais arrivées. Un titre comme "Sons and daughters" par exemple, a été écrit essentiellement sur le fait que nous continuons à faire les mêmes erreurs à propos des guerres. Nous pensons constamment être plus intelligents et être capable de prendre les meilleures décisions.

Mike : Mais au final, c'est toujours pareil, nous sommes les champions du plantage total.

Simon : Absolument ! Et c'est tout le temps comme ça. Les gens pensent que nos dirigeants sont trop intelligents et tombent dans le panneau à chaque fois. Regarde, l'Ukraine se fait envahir la semaine suivant la pandémie, c'était juste un enfer total. Au Royaume-Uni, ils ont par exemple donné aux gens une semaine pour avoir une vie décente, puis dans le même temps, on doit subir les conséquences désastreuses du Brexit, plus particulièrement concernant notre industrie. Les tournées sont devenues beaucoup plus compliquées à monter, même pour des groupes pour nous qui tournons depuis tant d'années. Les coûts de réalisation ont grimpé en flèche, organiser des voyages devient terrible désormais. La Grande-Bretagne est en train de tomber d'une falaise, et nous avec. Pendant la pandémie, nous étions tous à la maison et tout s'est écroulé. On a bien essayé de nous distraire pendant ce temps-là, mais c'était d'une tristesse. Donc, tout le disque parle de la poubelle qu'est notre monde à l'heure actuelle. Et c'est partout pareil, hein, pas qu'en Grande-Bretagne. Tu le disais tout à l'heure, la France rencontre des problèmes avec l'extrême droite. En Italie avec Meloni aussi, il se passe des choses extrêmement inquiétantes. Bref, c'est partout, et il fallait que j'exprime mon cynisme et mon pessimisme dans cet album. D'habitude, je ne laisse aucunement le monde réel prendre part à ma musique. Avec Biffy Clyro, je chante plutôt des choses plus romantiques, des sujets qui touchent le cœur des gens entre autres. Là, pour Rivers of heresy, c'est plutôt State of the world address pour faire référence à Biohazard (rires). Voilà, c'est ça, un discours sur l'état de ce monde. Je ne suis pas du genre à dépasser les bornes, mais tu vois le truc... Sur quoi j'aurais pu chanter d'autre que cette merde dans laquelle nous vivons ? C'est vrai qu'il y a maintes raisons d'être en colère en ce moment, je pense que c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de groupes incroyables qui sonnent lourds et violents. Tout le monde a quelque chose à dire, c'est vital pour la musique, mais c'est affligeant de constater que rien ne s'améliore, pas vrai ?



C'est clair. Je voudrais aborder avec vous certains aspects expérimentaux du disque, comme cette version chant/batterie de "Tired, aye?". Sa version complète avec guitare et basse nommé "Tired, naw?" vient de sortir en clip mais n'est pas sur l'album. Pouvez-vous me parler de cette démarche ?

Simon : En fait, "Tired, naw ?" est la première chanson finie que Mike m'a envoyée. La première chose que je lui ai demandé après l'avoir écoutée c'est de couper toutes les guitares. Quand il l'a fait, j'ai trouvé la chanson parfaite. J'ai toujours voulu faire un duo chant hurlé avec la batterie de Dave Lombardo dans un putain de groupe. Le rêve devenait en quelque sorte réalité. J'avoue que c'était peut-être un peu culotté de ma part de demander ça pour la première chanson qu'on m'envoie, mais ça nous a permis de savoir instantanément jusqu'où nous étions capable de pousser ce projet. Si Mike m'avait dit "Écoute, ça ne le fait pas, on laisse la guitare et la basse", peut-être que l'album n'aurait pas été tout à fait le même. Bon, on aurait eu au moins "Dusty" qui laisse une large place au duo chant/batterie, un peu comme le fait Daughters ou d'autres, mais avec un aspect "paysage sonore" en plus.

Mike : Simon est un gars qui semble savoir ce qu'il fait. Je trouve qu'il s'est bien débrouillé, j'ai donc tendance à lui faire confiance.



Tu parlais à l'instant de Dave Lombardo, c'est un invité dans ce projet ou un membre permanent ? Et comment s'est faite la rencontre ? Le COVID a bien aidé, j'imagine...

Simon : Nous savions où il était, c'était en plein confinement (rires).

Mike : L'histoire, c'est que j'étais en train de faire mes démos, j'avais des paramètres spécifiques pour savoir comment je voulais que chaque instrument sonne. Quand je programmais, je voulais que ma guitare ressemble à celle de Tony Iommi, la basse comme celle de Shane Embury de Napalm Death et la batterie comme celle de Dave Lombardo. Quand j'étais en train de faire les parties de batterie "à la Dave Lombardo", je me suis demandé qui serait capable de les refaire en vrai, parce qu'il n'y avait aucun batteur que je connaissais personnellement qui était capable de reproduire une chose pareille. Tu sais, cette putain de vitesse à la double pédale ? Qui pour faire ça ? Nous nous sommes retrouvés avec la nécessité de viser haut, et je ne voyais qu'une seule personne : lui-même. Il ne fallait pas chercher très loin, on lui a demandé et il a accepté. Le lendemain, c'était parti, et le fait qu'il ait voulu faire les parties de batterie montre que nos chansons sont bonnes. Nous ne voulions pas que ce soit un projet fantaisiste et désinvolte. Quand on voit le résultat final avec ses parties de batterie en mode "Punisher", qu'il a dû malheureusement enregistrer à distance, confinement oblige, on ne regrette pas notre choix. Il a fait toutes ses parties chez lui. Ensuite on les a assemblées, et Adam Noble a mixé l'ensemble du disque et l'a fait sonner comme si nous étions tous là, dans une seule et même petite pièce. Franchement, l'exercice n'est pas simple du tout. Je ne compte plus le nombre de groupes qui enregistrent, se refilent les fichiers à distance, et finissent par sonner plat une fois le disque terminé. Mais, oui, Dave est un monstre d'agressivité et une force de la nature. Cela n'aurait pas sonné pareil sans lui, c'est sûr.

Simon : Pour répondre à ta question, il est définitivement un membre permanent du groupe, et ce depuis le début. Il jouera d'ailleurs sur le prochain album. Dave est un type qui s'engage à 100% dans tout ce qu'il fait, il fonctionne comme ça. Et même pour un groupe comme le nôtre, qui ne joue pas de gros shows, il s'engage quand même car c'est un sacré passionné de musique. Il fait les concerts avec nous sauf au début où il était pris avec The Misfits et Mr. Bungle. C'est Tom Price qui l'avait remplacé à l'époque, un incroyable et talentueux batteur. Il est clair que nous n'aurions pas fait cette tournée si Dave n'avait pas été présent, il fait partie de la formation et a une influence sur nous et sur le groupe. Ça se voit même sur scène, nous communiquons beaucoup, il est tellement inspirant. Il fait les choses avec une grande aisance, il est vraiment différent de tous les batteurs avec qui nous avons pu jouer par le passé. Il a toujours faim de nouvelles musiques, de projets différents qui le nourrissent en tant que musicien. Ça nous donne envie de faire de même, c'est motivant.



Si j'ai bien compris, le bassiste de Napalm Death n'était pas disponible pour se joindre à Empire State Bastard, donc vous avez choisi une fille nommée Naomi Mcleod...

Mike : Je déconne pas, mais j'ai rencontré Naomi pour la première fois le jour où on a fini l'album. C'est une amie de ma copine qui me l'a recommandée, mais je n'avais jamais entendu parler d'elle ou même écouté l'un de ses groupes. Alors, je suis allé voir son Instagram et j'ai constaté qu'elle était capable de jouer des trucs complètement fous. En fait, c'est une super bassiste avec un jeu fluide, je me suis dit que ça le ferait pour le groupe. Alors, je lui ai envoyé un message pour savoir si elle était capable de jouer des trucs heavy et rapides. Elle m'a renvoyé des choses sur ses anciens groupes et je me suis dit "C'est elle !", elle est brillante.



Empire State Bastard Est-ce que l'on peut dire qu'Empire State Bastard est la face cachée de Biffy Clyro, voire son côté censuré ?

Simon : Biffy Clyro a toujours parlé d'espoir et d'optimisme. Ces notions ne sont pas vraiment présentes dans Empire State Bastard. Être capable d'hurler sur un disque sans avoir le besoin d'attendre, tu sais, ce moment de légèreté et cette illumination, ça fait du bien des fois. Chaque chanson doit rester sombre dans ESB , c'est une partie de mon esprit auquel je n'ai pas accès quand je joue pour Biffy Clyro. Et c'est la seule, parce que je me sens chanceux de pouvoir aborder plein de styles rock avec Biffy, tant qu'il y a de la guitare dedans. Je me rends compte que ça fait des décennies que je suis dans Biffy et que je n'ai jamais été capable de m'exprimer de cette manière particulière, telle que je le fais avec ESB . C'est pour ça que j'ai ressenti le besoin d'en parler il y a dix ans avec Mike, parce que nous devions le faire. À un moment donné, mon esprit avait besoin de ça. Je ne me sentirais pas épanoui si je n'avais pas fait Empire State Bastard. Il m'était impossible d'écrire des chansons poignantes et déchirantes pendant le confinement, sinon je me serais effondré. Je ne voulais pas écrire de belles chansons, ce n'était pas du tout approprié.

Mike : Monter Empire State Bastard était, je crois, pour nous une manière de prendre le contrôle des choses dans un système où nous le perdons petit à petit. Au moins, avec un groupe, on peut décider de tout. Tu sais, Biffy Clyro est un groupe incroyablement éclectique, les gars font tellement de trucs, et en plus, c'est lourd ! Et donc, composer avec ESB , c'est comme s'il s'agissait d'un défi qui se présente de la manière suivante : faire quelque chose que Biffy ne fait pas. Pour moi, c'est l'un des principaux objectifs de ce groupe, et le challenge n'était pas facile, crois-moi.

Simon : J'ai été profondément frustré à cette période car nous étions sur le point de sortir un nouveau disque avec Biffy au moment où la pandémie a commencé, avec 18 mois de travail derrière. Tout ceci a été difficile à supporter, même encore maintenant, car j'ai tout donné pour cet album. Cette frustration de ne pas pouvoir m'exprimer sur scène s'est clairement reflétée dans Empire State Bastard. Sans vouloir faire dans le drama, pour un artiste, je peux t'assurer que c'est traumatisant. Je suis tout à fait conscient qu'il y a pire que moi, que des gens traversent des périodes beaucoup plus horribles que la mienne et que je me sens très chanceux de pouvoir faire ce métier et d'être libre de mes choix, de parler de ce que je veux, et de me plaindre surtout. En vérité, je crois que nous sommes toujours en train de porter les conséquences de tout ça. Concernant les concerts, j'ai toujours l'impression désormais qu'à n'importe quel moment, ça peut être le dernier que je fais. Avant, on ne se posait pas trop cette question. Mais avec ce qui est arrivé il y a quelques années, je me fais cette réflexion, je me dis souvent "Et si c'était le dernier ?". N'importe quelle salle pourrait fermer pour un virus, une guerre ou je ne sais quel truc lié au terrorisme. Toutes les choses que nous prenions pour acquises sont remises en question maintenant, on ne peut plus rien prévoir. Bon, je ne veux pas trop continuer à parler de ça, mais c'était vraiment important de le partager avec vous.

Ce constat-là fait aussi partie de la genèse de Rivers of heresy ?

Simon : Je me serais probablement effondré si je n'avais pas pu déverser ce putain de vitriol dans ce disque.



Il me semble que votre premier concert en France était au Hellfest en juin dernier. Que retenez-vous de ce concert ?

Simon : Je me souviens surtout de la pluie battante, mec ! C'était totalement fou (rires).

Mike : C'était brutal. Juste avant de jouer, il n'y avait personne !

Ce n'est pas facile du tout et plutôt rare de jouer dans des gros festivals comme le Hellfest ou Donington quand on n'a pas encore sorti de disque.

Simon : On savait sans aucun doute qu'on serait programmé grâce à nos diverses expériences musicales significatives. Moi pour Biffy Clyro, Dave pour tout ce qu'il a fait, et Mike pour Oceansize et Biffy. Nous savons que nous avons un peu, je dirais, grillé des personnes dans la queue. Certains groupes avaient surement de beaux albums à présenter dans ses festivals. Mais on voulait surtout montrer au public et aux organisateurs que nous sommes des musiciens sérieux, prêts à présenter un set de qualité. Je mesure la chance que nous avons, nous allons avoir d'autres opportunités que nous ne pourrions pas avoir si nous étions juste de parfaits inconnus dans un nouveau groupe. Ça reste du business tout ça.



Dernière question : le futur d'Empire State Bastard ? Va-t-on avoir de nouveaux titres ce soir ?

Simon : Oui, on va vous présenter trois nouvelles chansons ce soir, qui ne sont pas sur le disque. Nous prévoyons de faire un deuxième album dès que possible. Nous n'allons pas nous précipiter mais comme nous sommes actuellement en plein dans l'esprit Empire State Bastard, je me dis qu'on pourrait avancer sur ce point progressivement. Dès qu'on joue ensemble tous les quatre, on n'a plus envie de s'arrêter, on vit cette musique à fond. Nous allons donner quelques concerts supplémentaires l'année prochaine et puis il sera temps de se poser pour écrire et enregistrer la suite de Rivers of heresy car des idées commencent à émerger.

Merci à Arnaud et Valentin de WEA, ainsi qu'à Simon et Mike pour leur franchise.

Photos : JC Forestier



Rédaction et transcription : Ted

Interview menée par JC.