En 2022, Julien, batteur de The Great Divide, Ovtrenoir et Saar pense qu'il n'en fait pas assez et décide de passer à l'étape supérieure avec Tibo, un pote depuis le lycée, avec qui ils échangent des idées de compos depuis quelques années. Ce projet peu formel devient un vrai groupe : Embers (des "braises" en français, un nom pas très original, il y a au moins une vingtaine de combos avec ce patronyme de par le monde). Julien s'occupe de la batterie et du chant, Tibo gère la 4 et la 6 cordes. Ils composent et enregistrent tout à deux (chez et avec Francis Caste) mais trouvent du renfort pour pouvoir faire des concerts. Leur premier EP sort sans nom en mars 2023.



Assez loin du hardcore et du post-metal, le duo propose un rock aux mélodies appuyées dans la veine de Stereotypical Working Class, mêlant sonorités claires et d'autres plus distordues, l'ensemble reste toujours du côté lumineux du rock/metal grâce au chant qui reste limpide et harmonieux. Et si tout se tient très bien, le chant est un des axes de progrès pour Embers, quelques accentuations sont, à mon goût, trop françaises pour de l'anglais, certains diront que c'est du chipotage, moi je dirais qu'il faut bien trouver des choses à améliorer... Parce que musicalement, c'est déjà d'un sacré niveau, l'amalgame entre les temps forts et les temps calmes, tout comme les liaisons entre les deux, résulte d'un savant dosage. La musique coule sans rencontrer d'obstacles, on ne trouve pas de heurts, si elle méandre, c'est uniquement par choix et les détours ne sont jamais longs.



C'est donc avec une douceur accrocheuse que Embers trace sa route, une impression qui peut être contrastée à la vision du clip de "Babayaga" qui dévoile une part d'insécurité avec la présence de ce monstre qui rôde dans un univers délicat. Une très belle réalisation graphique qui laisse penser que ce projet n'est pas qu'un "passe-temps" et qu'il aura la même attention que les autres groupes de Julien qui ajoute là une très belle corde à son arc, pourtant déjà bien garni.

Oli

Publié dans le Mag #56