Si tu aimes les groupes métalliques avec une femme à la voix douce au micro, tu as certainement lu la chronique de Asylum Pyre, si ce n'est pas encore fait, vas-y jeter un œil car Elyose passe au travers des mailles du filet également. Ce qui fait la différence avec le reste de la meute ? Des textes en français et un côté industriel, limite cyber-punk ! Si l'arrivée d'Anthony (guitariste, ex-Smash Hit Combo) a renforcé le poids de la gratte et des parties aussi tranchantes (oui, on peut parler de djent) que catchy (la présence en force des mélodies reste un point non négociable), les samples occupent encore une belle place dans Deviante et ajoutent un contraste avec la voix éclatante de luminosité de Justine (qu'on entend aussi chez Grey November et The Erinyes). Avec des textes qu'il ne faut pas traduire, l'immersion dans leur monde est encore plus rapide et si on ne craint pas la comparaison, on peut aisément chantonner avec elle quelques refrains (celui de "Deviante" par exemple) et partager ses idées particulièrement réfléchies et bien écrites sur différents sujets ("Vendredi noir", par exemple, que tu peux aussi voir en clip). Riffs acérés, rythmes mordants, textes mûris, harmonies travaillées, la nouvelle version d'Elyose est implacable.

Oli