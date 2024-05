Les Grenoblois de Eight Sins ne sont pas nés de la dernière pluie. Alors que sort leur dernier EP à la pochette ultra léchée avec de nombreuses références 80's, le groupe nous prouve que le contenu est aussi beau que le contenant. 10 titres en 24 minutes... il est évident qu'ils ne vont pas par 4 chemins. Le premier titre est une instrumentale qui met l'auditeur dans l'ambiance, "Acid hole" s'enchaîne ensuite en mode frénétique made in thrash d'excellente facture, ils trouvent le bon mix entre des influences thrash et metal avec un chant et des chœurs hardcore. Le chanteur a, de mémoire, tatoué un Krang des Tortues Ninja sur le crâne de Seth Gueko que l'on retrouve dans un interlude un peu loufoque. Les influences 80's et 90's sont là avec d'autres plus cinématographiques : "Last action zero" ou encore "Street trash, les deux titres sont extrêmement efficaces et seront certainement des hymnes crossover repris lors des lives. Eight Sins sera d'ailleurs sur la scène de la Warzone cet été et cela risque de laisser des traces.