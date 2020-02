L'intervi "ou" demande de faire des choix tranchés, il faut donc que parfois on accepte des réponses aussi tranchantes ! Service minimum pour les Toulousains de L[ea]htan qui ne perdent pas de temps à expliquer leurs décisions, bing.

E-a "entrelacé" ou "e-dans-le-a" ?

Entrelacé



Past, present ou self-tilted ?

Self-titled



Stan ou Jérémie ?

Stan



Coal Chamber ou KoRn ?

KoRn



Soulfly ou Gojira ?

Gojira



Clair ou obscur ?

Obscur



Français ou anglais ?

50-50, à l'instinct



Riviere ou Naïve ?

Naïve



L'Usine à Musique ou Le Saint des Seins ?

La Cave à Rock



Metal Fest #1 ou Wax Metal Fest ?

Wax Metal Fest



Sur scène au Hellfest off ou festivalier au Hellfest ?

Les deux !!!



It Came From Beneath ou Ways ?

Ways



Clip ou lyric video ?

Clip



Cagnotte ou autoproduction ?

Autoprod'



Cachou ou violette ?

Violette



Claude Nougaro ou BigFlo et Oli ?

Nougaro



Stade Toulousain ou TéFéCé ?

Stade Toulousain

Merci Arnaud de RiseBookingAgency et merci aux L[ea]htan.

Photo : Step

Oli