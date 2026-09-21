Le départ de sa chanteuse Jen en août 2023 aurait pu signer la fin de Dust In Mind, mais le groupe a décidé de poursuivre son aventure sans remplacer une voix et une présence irremplaçables. Ils ont travaillé à quatre et reviennent avec un album complet pour présenter leur nouveau visage...



HCNO, 4 lettres et pas d'explication ou de piste pour en comprendre la signification dans le livret, mais quelque chose me dit qu'un des lascars a fait de la chimie car c'est la formule de l'acide fulminique, Google est mon ami, un truc explosif utilisé comme détonateur... Et ça correspond assez bien à leur musique car le groove allié à la puissance, ça pète ! Pour la chronique de Ctrl, la présence (importante) de la voix féminine me faisait citer Lacuna Coil, mais j'avais décelé un goût certain pour KoRn sur quelques passages. C'est désormais essentiellement cette référence qui ressort, ce sera même certainement trop pour certain parce que le fracassage de cordes de basse, les gimmicks à la guitare, le chant qui reprend les variations de Jonathan Davis, les envolées mélodiques ultra punchy... Tout ramène aux Californiens. Mais les Strasbourgeois semblent largement assumer cette influence étant donné le "Who we R" avec un R majuscule à l'envers qu'on ne voit pas chez tous les groupes ... Pour les amateurs, on est plutôt quelque part entre Follow the leader (les sons à la "Freak on a leash" de "T.i.m.e" !) et Take a look in the mirror parce qu'on n'a jamais vraiment cette force brute (celle des deux premiers albums et de la patte Ross Robinson) et les Alsaciens ne se perdent pas dans des délires trop électro, même s'ils ne sont pas contre quelques sonorités machinales de temps à autres. Le souci avec cette comparaison, c'est que KoRn a déjà une discographie très vaste et a travaillé de nombreux aspects, y compris ceux plus aériens et ultra produits, Dust In Mind a beau proposé une sorte d'entre deux, on y revient toujours, mais si tes oreilles acceptent cette idée que ce n'est pas un nouvel album des Américains, tu peux kiffer le talent "Made in France" !



Damien assure donc seul le chant et son style étant ultra identifiable, il plaira aux aficionados de KoRn, mais gageons que Dust In Mind saura s'éloigner de cette image de "clone" avec ses prestations live et ses futures compositions (dans la lignée de "Downfall" ?). Et quand bien même, ils resteraient proches des patrons du nu-metal, ils font leur truc suffisamment bien pour qu'on en profite encore un peu plus !

Oli

Publié dans le Mag #71