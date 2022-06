Voilà un groupe certainement plus connu en Allemagne que par chez nous. Et pour plusieurs raisons. Leur label est teuton, le public allemand est plus sensible à ce style de métal et la plupart de leurs concerts ont lieu outre-Rhin. Etant basé à Strasbourg, c'est certainement plus facile mais avec un aussi gros album que celui-ci, le quatrième (déjà), les Dust In Mind vont forcément convertir de nombreux Français et devraient jouer ailleurs que dans le Grand Est.



Emmené par un duo de voix complémentaires : Jennifer pour un chant féminin qui peut rappeler Lacuna Coil et Damien (également à l'œuvre chez Absurdity) pour un chant masculin plus lourd mais qui sait aussi jouer sur les émotions (avec quelques moments bien poignants -"Break", "Speak for the voiceless"- évoquant KoRn), le combo envoie un métal puissant agrémenté de quelques synthés qui lui donnent un côté un peu indus-goth (mais pas trop, juste ce qu'il faut, ils savent s'arrêter avant de tomber dans le surplus d'arrangements contrairement à Within Temptation). Un métal très ouvert, assez facile d'accès (trop diront certains), et surtout un métal auquel il est difficile de résister, le mariage des mélodies et des grands coups de riffs est trop bien dosé pour y trouver à redire, les Dust In Mind nous embarquent très rapidement dans leur truc, ne laissant clairement rien au hasard. Pour cet opus, ils ont déjà tourné cinq clips : "Synapses" (sur la Tour Eiffel !), "Break" (dans un autre décor mais avec une petite histoire), "Take me away" (avec le performer tatoué de leur bel artwork), "Lost control" (avec une création de danse) et "No way out" (filmé entre Lorient et Meisenthal) et tous les cinq sont d'une rare qualité, peut-être la fameuse Deutsche Qualität, en tout cas, tu n'as aucune excuse pour ne pas aller y frotter tes yeux et tes oreilles. De toute façon, après avoir plusieurs fois ouverts pour de gros groupes, ce sera bientôt à eux d'être en tête d'affiche, ça semble assez évident.

Oli