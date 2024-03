La petite histoire que nous raconte Try your freedom se déroule 3 ans après celle de COrollarian RObotic SYStem. Les humains et les corollaires ont toujours beaucoup de mal à cohabiter et au-delà des petites vannes du Journal de 20 heures (l'équipe cycliste de robots pour le Tour de France, l'écrivain qui vient présenter son bouquin dont le nom rime assez bien avec Metal hurlant...), ce sont de vraies questions sur les conditions des machines que posent les Dusk of Delusion.



Mais au-delà des sensations et des sentiments des androïdes, des choix politiques les concernant, de leur possible rébellion et de l'existence (ou pas) de leur conscience, autant de sujets qui passionnent depuis longtemps les auteurs de Science-Fiction (et donc Benoît Guillot, chanteur et auteur de la nouvelle qui inspire les textes du groupe), bref au-delà de tout ça, Dusk of Delusion est d'abord un bon groupe de metal. Il est difficile de passer à côté de leur sujet fétiche mais on peut aussi apprécier le combo uniquement pour la musique qu'il propose, un metal alternatif qui allie clarté et rugosité et qui puise des idées dans de nombreux courants. Ainsi, Matt qui apprécie particulièrement Yngwie Malmsteen, Iron Maiden ou Judas Priest, n'hésite pas à lâcher des solos ouvertement heavy alors que le reste de la musique et le chant ne sonnent pas du tout comme ces groupes. Mais pourquoi pas, d'ailleurs la série Game of Thrones n'a rien à voir avec la SF ou l'anticipation mais ça n'empêche pas le groupe de lui faire un clin d'œil appuyé sur "Breaking the wall" (et je ne parle pas de la simple évocation du "mur"). On a aussi des parties claires qui peuvent être reliées aux Deftones (ce côté nonchalant...), des variations carrément screamo et d'autres plus lourdes sans jamais être totalement death, un bel éventail tant au niveau du chant que des rythmiques ou des riffs, la musique s'adaptant toujours aux émotions véhiculées par les textes ("The hemicycle" ou "Floating blossom" étant les meilleurs exemples).



Aussi bons narrateurs que musiciens, les Dusk of Delusion poursuivent d'écrire leur histoire en nous en racontant. Vu qu'ils ne semblent pas à court de bonnes idées, ça peut être une histoire sans fin et on ne va pas s'en plaindre.

Oli

Publié dans le Mag #58