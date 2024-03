Responsable en chef de la guitare, mais aussi des claviers/samples, c'est Matthieu qui répond à notre intervi-ou assez portée sur le thème favori des Dusk of Delusion : la Science-Fiction. On y parle aussi musique, ne t'inquiète pas...

EP ou LP ?

LP, définitivement. Cependant, j'avoue qu'avant de sortir World at war en 2021, je n'étais pas trop fan du format EP. Et puis en y réfléchissant, ce n'est pas si éloigné que ça du format 45 tours de mon enfance. Donc c'est un format que j'apprends à apprécier. Mais le LP reste pour moi l'œuvre d'art ultime.



Mélodie ou hurlement ?

Mélodie. Je suis un pur produit des années 80, quand les hurlements n'étaient alors qu'à leurs balbutiements. Et à cette époque, c'était la mélodie qui dominait, que ce soit dans la pop ou dans le heavy metal avec Iron Maiden ou Judas Priest.



Riff ou solo ?

Solo, bien entendu. J'adore les solos, c'est comme cela que je suis venu à la guitare et principalement par Yngwie Malmsteen. Écouter ceux des autres m'inspire pour construire et travailler les miens. Et comme dirait Nigel Tufnel : « Les solos, c'est ma vie ».



Clip comme "The snap" ou court-métrage comme "Shadow workers"?

Court-métrage. Même si le format clip est excellent, travailler sur un format un peu différent pour un groupe de metal est vraiment une plus-value. Le réalisateur avec lequel on travaille maintenant depuis 2018, Maxime Fournier, est un partenaire parfait pour nos expérimentations.



La Cale ou le Nirvana ?

Les 2, il y a déjà tellement peu de lieux pour se produire, on ne va pas les hiérarchiser (sourires). Mais on est ravis que La Cale reprenne du service, c'est un lieu qui nous avait manqué.



X-Vision ou Masnada ?

X-Vision. Nous avons partagé la scène avec eux dans les années 90, à l'époque d'Elvaron... Masnada, je ne connais que de nom, je n'ai jamais écouté ni vu sur scène.



Android ou iOS ?

Android, et je crois que ça vaut pour nous 5 dans le groupe, il me semble. Même si Natan utilise un Mac pour les séquences... et d'ailleurs, j'aime bien le chambrer avec ça quand ça plante (rires).



Science-Fiction ou Anticipation ?

Anticipation. Je lis beaucoup et je lis beaucoup de romans d'anticipation. Les fondateurs, mais aussi des auteurs plus récents.



Isaac Asimov ou Philip K. Dick ?

Asimov. Pour moi, c'est vraiment le fondateur. Il y a Jules Verne bien entendu, qui pose les bases, mais le grand pas est franchi grâce à Asimov.



Spielberg ou Lucas ?

Arf... Bon, si je dois choisir, je dirai que Lucas m'a davantage marqué avec le premier Star Wars, enfin l'épisode IV, mais il n'a pas réalisé grand-chose en fait. Spielberg est beaucoup plus prolifique et je pense que dans l'inconscient collectif, il est beaucoup plus présent dans les esprits.



Lynch ou Villeneuve ?

David Lynch, sans hésiter, même si parfois... enfin souvent, même... je ne comprends pas vraiment ce qu'il fait. C'est quand même très expérimental.



Cylon ou T-800 ?

T-800. Je suis un fan ultime d'Arnold et j'ai vécu Terminator 2 à sa sortie en salles, c'est un peu ma madeleine de Proust. Le premier est culte bien sûr, mais j'étais un peu jeune pour le voir au cinéma. On a pu le louer en VHS, je devais avoir 10 ans et ça m'a tellement scotché ! Ah, les années 80...



Dolores ou Bishop ?

Bishop. Presque pour les mêmes raisons : Alien fait partie de ma culture en temps qu'enfant ayant grandi dans les années 80. Et tout comme Terminator, c'est un film que tu allais louer au vidéo club et que tu regardais avant que tes parents ne rentrent du boulot. Aliens passe un cap en 1986, c'est la boucherie. C'est alors la première apparition de cet androïde un peu dérangeant et l'acteur dont le nom m'échappe est excellent dans le rôle.



Enki Bilal ou Moebius ?

Honnêtement, aucun des 2. Désolé messieurs, je ne suis pas du tout BD, mais alors pas du tout.



Alors Deckard, réplicant ou humain ?

Dans la version initiale, Ridley Scott ne laisse pas d'ambigüité sur ce point. Et la sortie de 2049 le confirme, selon moi : si c'était un réplicant avec 4 ans de vie, il serait hors service. Donc pour moi : humain.

Merci Matthieu et les Dusk of Delusion, merci également à Elo (Aria Promotion) !

Photo : Géraldine Gadaut