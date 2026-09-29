Début 2024, Drifting Away a sorti une démo présentant quelques-unes de ses compositions, ils en ont repris 3 ("Crawl this Earth", "Wargasm" et "Schism of reality"), en ont ajouté trois autres pour sortir un EP qui atteint la demi-heure (et peut donc être considéré comme un LP quand on voit la longueur de certains albums...). Ils ont bossé les "à côté" (packaging, clip), fignolé leur son avec Sylvain Masure (spécialiste du gros son live qui tourne avec Mass Hysteria, Enslaved, Karras...) et plongent donc dans le grand bain avec un metal qui respecte les influences et n'hésite pas à s'ouvrir. Côté tradition, on a une bonne voix death, des riffs tendus, une rythmique puissante, des enchaînements qui défoncent... Pas de surprise de ce côté-là, non, pour vraiment se démarquer, les Axonais ralentissent les tempos, le chant s'éclaircit, les guitares plus douces, on change d'univers pour mieux reprendre une claque quand ils repassent en mode sombre ! "Black feathers" est un modèle du genre, le titre démontre la maîtrise du combo quand il faut amalgamer du bourrin old school et des parties aériennes d'une grande classe (j'aime beaucoup aussi le break au cœur de "Schism of reality"). Peu optimistes dans leur vision du monde, les Drifting Away peuvent l'être pour leur avenir car la base est plus que solide !

Oli

Publié dans le Mag #71