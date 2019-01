Ne pratiquant pas le polonais, je n'ai quasi aucune info sur Down to the Heaven qui nous vient de là-bas, ils se sont mis à six pour composer et enregistrer ce [ level -1 ] (un premier album donc ?) qui impressionne par sa maîtrise et sa capacité à amalgamer différents genres (dans un registre plus death que NightShade chroniqué par ailleurs). Guitares hachées, rythmiques puissantes, chant très lourd, samples très présents, le combo évolue quelque part entre l'indus et le death avec des éléments empruntés autant au thrash qu'à électro, au djent qu'au prog'... Si on dissèque la galette, on trouve plein de trucs et mêmes quelques parties avec un excellent chant clair ("Catharsis", "We are") qui font regretter de ne pas en entendre davantage. Même constat quand le groupe passe en mode instrumental ("No vision"), sur cette longue piste aux superbes ambiances, on découvre un peu de guitare claire et même un petit solo sur un passage époustouflant dans une veine heavy-post-progressive ! A lire ça peut paraître chelou mais à écouter, ça fonctionne carrément bien. Alors si tu es adepte des sensations fortes, tu vas devoir écouter Down to the Heaven (sur le net, c'est facile) et chercher à te procurer leur beau digipak (ça, ce sera peut-être plus compliqué) car ça vaut le détour !

Oli