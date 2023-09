Attention OMNI (pour Objet Musical Non Identifié) ! J'ai beau enchainer les écoutes de cet EP 4 titres de Doom Collective, groupe tout droit venu de Suisse et comprenant dans ses rangs Greg (7tone, Super Stoner), j'ai du mal à trouver mes repères. Et ce n'est peut-être pas plus mal, tant la musique joué par le groupe est oppressante et captivante. Clairement, Doom Collective est inclassable. Sur des bases de doom (tiens donc !) teinté de metal, abreuvées de mélodies vocales pop ("Black diamonds") et d'incursions industrielles ("Circus"), les expériences sonores de cette formation (enregistrées et produites par David Weber du Studio des Forces Motrices à Genève) se révèlent déconcertantes. Presque éprouvantes. Synthétisées dans 4 titres pour un peu plus de 15 minutes, les aventures musicales de Doom Collective méritent une écoute attentive, avec une lumière tamisée et le volume à fond. Histoire de cerner comme il se doit l'étrangeté et la diversité de son univers hors du commun.

gui de champi