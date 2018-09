Disconnected est un nouveau projet mené par le guitariste Adrian Martinot qui jusque là a surtout servi les idées de Pierre chez Melted Space (Pierre qui file un coup de main ici pour les claviers), avec Ivan Pavlakovic au chant (Heavy Duty), ils ont composé des titres d'un métal qu'on qualifiera d'alternatif tant il emprunte à droite et à gauche pour se construire, piochant autant dans des structures rock que dans un riffing death (voire djent), balançant tout aussi allégrement du growl que de la mélodie claire. Le petit couple s'adjoint les services d'Aurélien Ouzoulias à la batterie (Bumblefoot, Satan Jokers, Zuul Fx...) pour enregistrer et complète le line-up avec Romin Manogil (guitare) et Romain Laure (basse). Résolument ouvert, le combo explore toutes ses envies, qu'elles soient délicates ("Feodora") ou brutales ("Living incomplete", "White colossus") avec comme dénominateur (plus que détonateur) commun la voix d'Ivan particulièrement charmeuse quand elle attaque les mélodies et repérable tel un phare quand les zicos s'énervent davantage. L'apport non négligeable des claviers ainsi que la complexité de certaines architectures donnent un petit côté prog' à l'ensemble qui sonne encore plus (mieux) à la croisée des chemins.

Oli