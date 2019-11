Les légendes ne meurent jamais. Cet adage marche pour le cinéma, pour la littérature, mais aussi pour la musique. Preuve en est The coffin train, trace discographique de Diamond Head cuvée 2019, groupe actif (avec quelques pauses) depuis la fin des '70s et qui a eu un (juste) regain d'intérêt quand le Big 4 reprenait en fin de show le devenu légendaire "Am I evil ?". Clairement, The coffin train est un bon album du groupe au sein duquel il ne subsiste comme membre originel que le génial guitariste Brian Tatler. Un bon album au son moderne et qui s'inspire des légendes que sont Judas Priest, Led Zep et toute la clique. Dans un style mélangeant le speed rock et le heavy metal façon NWOBHM, Diamond Head fait mouche à tous les coups, en proposant des morceaux simples, efficaces, complets et rentre dedans, mélangeant les titres accrocheurs, les soli dévastateurs et les power ballades un peu reloues. Tout ce qu'on attend d'un groupe heavy rock qui se respecte. 10 morceaux taillés pour le live et proposés par un groupe fidèle à ses racines et droit dans ses bottes. Un moment plus qu'agréable qui ravira les amateurs de musique de 6 à 666 ans.

gui de champi