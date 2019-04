Quatrième album du groupe suédois Diablo Swing Orchestra, Pacifisticuffs présente une autre facette du groupe à l'avant garde du métal. Après le départ d'AnnLouice Lögdlund en Août 2014 et son remplacement par Kristin Evegård qui assure aussi les claviers, le groupe sort un single "Jigsaw Hustle" où elle fait sa première apparition. Cet album a été enregistré entre Juillet et Octobre 2016, mais finalement ne sort seulement qu'en Décembre 2017 après quelques problèmes de mixage. Précédé par deux singles "Knucklehugs" et "The age of vulture", ainsi qu'un ré-enregistrement du teaser "Jigsaw hustle", Pacifisticuffs déploie l'ensemble de la palette musicale du Diablo Swing Orchestra : un ensemble électrique, basse-guitare-clavier, avec un orchestre "de scène" violoncelle-trompette-trombone.



Épanchement romantique enflammé sur "Laday clandestine chainbreaker", c'est de la guimauve qui dégouline avant d'enchaîner sur des guitares qui font monter les blancs en neige suivi d'un duo pour cuivre. À l'opposé, on trouve le très corrosif "Superhero Jagganath" avec sa rythmique endiablée qui ne se livre qu'après un couplet assez aérien, avant une explosion harmonique et une petite rumba qui fait place au très lyrique passage éponyme du titre au déhanchement accrocheur.

Après le très ABBA-esque (oui lecteur, ceci est probablement la seule chronique pour laquelle le W-Fenec peut loucher du côté des maîtres du disco suédois) "Jigsaw hustle", "Ode to the Innocent" regarde quant à lui les maîtres de la période tonale avec une orchestration exclusive d'instruments à cordes. Après un interlude très léger dans "Cul-de-sac semantics", Diablo Swing Orchestra fait feu de tout bois sur le bien-nommé "Karma bonfire", rythmique contagieuse, une section de cuivres qui s'emploie à activer les flammes, une ligne de basse qui envoie du bois, l'ensemble est chaloupé et explose à tout va comme un feu d'artifice, avec des influences diverses et variées, notemment cajun. Pour clore cet opus très rond et très appréciable, "Climbing the eyewall" déroule son tapis mélodique, guitare omnisciente, rythme plus lent, calme les esprits et égraine les arpèges.



Comme à son habitude, Diablo Swing Orchestra nous livre un opus au rythme chaloupé et aux mélodies entêtantes, le tout enrobé de grosses guitares, de titres dépourvus de clichés et aux surprises acidulées.

Pooly