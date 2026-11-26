Depuis une dizaine d'années, Deliverance trace sa route autour d'influences parfois opposées et de concepts pas toujours évidents à manipuler (Chrst, Holocaust 26:1-46), et si on pourra difficilement comparer The voyager golden banquet à Neon chaos in a junk-sick dawn, on peut aussi se dire que cette suite était envisageable. Quoi de mieux pour fuir une urbanité délabrée que l'espace ? Les petites touches de Floyd montraient l'attrait pour le prog', le combo les assume bien plus avec des sonorités (l'orgue !), des structures et une imagerie qui les fait décoller vers de nouveaux horizons.



Ce festin fait écho à l'envoi par la NASA en 1977 du "Voyager Golden Record" à bord des deux sondes éponymes, un "disque" qui contient plein d'infos sur l'humanité et un peu de musique, celui que j'ai entre les oreilles présenterait donc un festin auditif où on a à voir comme à entendre. Pour les yeux, l'artwork colle des images qui sont autant d'idées qui renvoient à des sensations, en faire une analyse précise demanderait un vrai travail iconographique et pour la faire courte, les mots que j'associe le plus rapidement sont : exploration, découverte, spatial, désert, aventure et douceur. Et si l'ensemble n'est pas si inhospitalier, la photo du groupe et le masque de Pierre rappelle que l'inconnu peut aussi nous mettre mal à l'aise. Pour les oreilles, en plus de tout ce qu'on connaît déjà de Deliverance, on a des claviers cosmiques (un peu sur "Hellisual", beaucoup sur "Turn on, tune in, drop out" avec un beau passage instrumental assez psychédélique, très bien dosé sur "The banquet part I") qui tranchent avec ceux plus "classiques" issus du doom ou du black metal ("Chasing the dragon") et des titres qui sont vraiment "posés" comme "Headspace collapse" (où la clarté de l'orgue ferraille avec une voix bien death), "Ground zero" (même si ça finit par péter méchamment, le tempo est vraiment calme) ou le final "The banquet part II". Au total, la violence des Parisiens, à laquelle on est habitué, disparaît quelque peu (on prend bien sûr des torgnoles bien black de temps en temps genre sur la fin d'"Hellisual" ou le début de "The banquet part I"), elle surgit alors que le rythme prédominant est au sludge/prog, les attaques passent donc surtout par les sons, celui des guitares ou celui de la voix, malgré ses éclaircissements, les intentions sont toujours très acérées.



Un banquet métalo-spatio-doom-prog, c'est forcément cool ? Pas tout à fait, comme expliqué à la fin du disque, Deliverance délivre ce message, non pas en gage d'amitié envers l'univers, mais comme une alerte, car l'humanité courre à sa perte, The voyager golden banquet explique à une éventuelle autre civilisation qu'il ne faudrait pas faire la même erreur. Pour l'heure, ne fais pas celle de passer à côté de cet opus qui repousse, une fois de plus, les frontières musicales...