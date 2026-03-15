Voici un disque oublié bien singulier pour ce numéro 68, et ce pour deux raisons. D'abord parce qu'il s'agit d'un album de remix, une catégorie souvent reléguée au rang des curiosités dispensables. Ensuite, parce que, soyons honnête tout de suite, les remixs et moi, ça fait deux ! Qui n'a pas été durablement traumatisé dans les années 90 et 2000 par ces vagues d'ersatz technoïdes et les versions club de morceaux qu'on aimait bien ? Des relectures bâclées voire ridicules qu'on foutait comme bonus dans des versions pour vendre un peu plus de disques. Alors pourquoi donc en parler ? Eh bien, déjà parce que c'est un véritable disque oublié, à savoir que personne n'en a parlé (à part la presse à l'époque) ou reparlé. Pour tout vous dire, je l'ai découvert cette année par hasard. Et surtout, parce qu'il s'agit là de Deftones, l'un des groupes les plus emblématiques de la scène metal alternatif, et l'un des pionniers de ce qu'on appelait à l'époque en France le neo-metal (ou nu-metal aux States). Comme tu l'as deviné avant même de plonger dans ces lignes, il est question ici de Black stallion, disque officiel de remix de White pony, paru en 2020 pour célébrer les 20 ans de cet album emblématique des Américains, un chef d'œuvre pour beaucoup de fans.



Pour comprendre les origines de ce projet, il faut remonter à 1999. Les membres de Deftones, alors en pleine phase d'écriture, croisent en backstage DJ Shadow, figure incontournable du sampling et du hip-hop/trip-hop instrumental. Admiratifs, les Californiens lui proposent de remixer leur futur album, alors encore à l'état de brouillon, qui n'est autre que White pony. L'idée est prometteuse, mais Shadow, déjà au sommet de sa gloire avec Endtroducing..... et courtisé de toutes parts, n'a sans doute pas le temps. Le projet tombe dans l'oubli. 20 plus tard, l'idée rejaillit, mais cette fois-ci Deftones convie une constellation de producteurs venus de tous horizons (hip-hop, dance music, trip-hop, rock, witch house, synth-pop...), allant du très connu (Robert Smith de The Cure ou Mike Shinoda de Linkin Park) au presque inconnu (selon les sphères qu'on fréquente, évidemment). Et cerise sur le gâteau, DJ Shadow est bel et bien dans le coup avec sa relecture de "Digital bath". À l'image de White pony, Black stallion est un disque électrique, dense, contrasté et texturé, un bouillon sonore où s'entrechoquent electronica, breakcore, trap, dark ambient, et j'en passe. Autrement dit, il y a à boire et à manger, c'est donc un pari risqué qui est de revisiter un monument sans le trahir.



Parmi les grosses réussites de ce disque, Phantogram signe un "Street carp" flottant très mélancolique. On y plane comme en descente de trip, porté par des voix volontairement décalées, parfois noyées sous les effets. Absolument magique. Autre claque, la version ténébreuse de "Korea" confectionnée par Trevor Jackson. On y perd toute trace de l'original, mais on gagne une plongée dans un abîme électronique semblable à celui d'"Houria" d'Acid Arab avec Rachid Taha, auquel il me fait penser. Autre belle prouesse, celle de Blank Mass et son electro indus tribal sur "Elite", un morceau puissant avec des idées mélodiques flirtant avec l'esthétique cyberpunk. Le "Knife party" revisité par Purity Ring mérite également les éloges. Il est subtil, vaporeux, rythmiquement ciselé, comme si les Allemands de Moderat s'étaient invités dans l'équation. Même constat pour Tourist et sa relecture de "Change (In the house of flies)", toute en élégance électronique et en kicks tempétueux, habillés de voix angéliques. Pour en finir sur les titres à retenir, on vous invite aussi à découvrir le dernier morceau, "Pink maggit" de Squarepusher, qui a fait le choix de garder les vraies prises de batteries et de s'amuser à en faire du breakcore et à glitcher le tout, mais pas de manière ultra maladive. Juste ce qu'il faut pour donner au morceau une seconde vie, car Squarepusher en conserve la substantifique moelle.



Côté ratés, parce qu'il y en a un peu, la version de "Teenager" de Robert Smith déçoit par sa trop grande fidélité à l'originale. Préférant travailler sur des petits détails comme ce rajout de piano qui n'apporte rien de plus et cette absence volontaire de percussions, le leader de The Cure ne fait que mettre en avant la voix de Chino, qui était déjà l'un des seuls intérêts de ce morceau. Ce titre fait tâche au milieu des 11 autres qui sont censés être là pour bousculer les fondements de ce White pony et de lui redonner un nouvelle vie en quelque sorte. Autre déception, le "Passenger" de Mike Shinoda qui est objectivement bien produit, mais qui ne s'aventure pas là où on aurait aimé qu'il aille. Peu inspiré et trop poli, il sonne à notre goût comme un remix commercial travaillé d'après un cahier des charges précis. Rien de bien étonnant venant d'un gars de Linkin Park, à qui on aurait pu proposer un autre morceau moins emblématique du disque. Au rayon "Peut mieux faire", on citera aussi le premier morceau, "Feiticeira", exécuté par Clams Casino. Ça part bien, avec cette trap electro, mais le morceau ne décolle jamais. Trop tiède pour une entrée en matière. Vous allez me dire : « OK, c'est bien tout ça, mais le morceau de DJ Shadow ? ». J'allais y arriver. Je ne le mettrai pas bêtement dans les remixs foirés, car il ne l'est pas, mais j'avoue que je m'attendais à mieux de sa part. C'est du trip-hop 2.0 qui respecte l'essence brutalement affecté de "Digital bath", peut-être trop car on attendait du DJ américain ce véritable "plus" qui lui aurait fait davantage honneur.



Au bout du compte, ce Black stallion s'impose comme un exercice de style plutôt réussi, parfois brillant, souvent courageux, qui rend grâce à White pony. Aurait-il eu la même saveur en 2000 ? Probablement pas. À l'époque, on aurait sans doute eu droit à une compilation de trucs techno bien indigestes. Comme quoi, parfois, il faut savoir attendre avant de se lancer dans un projet pareil.

Ted

Publié dans le Mag #68