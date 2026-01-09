Les Deftones sont assez lucides, leurs plus récents albums n'ont pas eu l'impact des premiers, ils n'en jouent presque pas les morceaux en concert (seul "Genesis" était encore sur la setlist à Arras). Gore était marqué par le décès de Chi, Ohms empêtré dans des choix de production malencontreux et confronté au COVID, jusqu'à ce concert étincelant de juillet, je pensais que la flamme était plutôt en train de s'éteindre... Et le groupe n'avait encore dévoilé aucun de ses nouveaux titres ! Pour retrouver du mordant, ils ont fait confiance à une vieille connaissance en la personne de Nick Raskulinecz (qui a produit Diamond eyes et Koi no yokan) et à leur bassiste "de tournée" Fred Sablan (spécialiste de ce genre de mission qu'il a accompli par le passé pour Marilyn Manson ou Chelsea Wolfe) puisqu'il a pu apporter sa touche aux compositions. Et pour donner toutes les chances à son combo, Chino a arrêté de picoler depuis trois ans !



Le résultat en vaut la peine car sans atteindre le Graal que sont les trois premiers opus (la fraîcheur d'Adrenaline, la claque d'Around the fur, la classe de White pony), ce Private music se rapproche de cet esprit et de la "couleur" du groupe à ses débuts. Le début du skeud est simplement mortel ! "My mind is a mountain" arrive à mélanger riffs et rythmes coups de poings avec cette espère de mélopée mélancolique si particulière aux Deftones, tout ce qu'on aime chez eux est là, avec un son surpuissant. L'enchaînement avec "Locked club" à la structure étrange fait que les deux morceaux ne peuvent quasiment exister qu'ensemble, en termes d'homogénéité, difficile de faire mieux que des plages qui s'entremêlent ! Vient ensuite mon titre préféré, "Ecdysis", il évoque la fin des années 90 avec des sons et des ambiances typiques des Deftones (mais aussi de Filter, je ne me lasse pas de cette intro !). Le groupe ne s'économise pas et ose poser des breaks et balancer des hachures assez brutes... à l'ancienne ! Maintenir un tel niveau d'excellence sur onze morceaux, c'est difficile et certains peuvent paraître moins bons, mais impossible de ne pas apprécier le petit riff sournois de "Infinite source", de se laisser émouvoir par "Souvenir" (lui aussi couplé avec son successeur, "Cxz"), de se faire embarquer par la dynamique folle de "Milk of the madonna", de tendre des doigts infernaux en hochant la tête sur "Cut hands". Cependant, j'admets moins accrocher sur "I think about you all the time" et "Metal dream", deux ballades qui manquent de reliefs, là où "Departing the body" arrive à varier davantage les ambiances.



En Français, on serait tenté de traduire "private" par privée, mais ce serait une erreur. La meilleure façon de considérer cette musique est du domaine de l'intime car rarement on se sera senti aussi proche et sur la même longueur d'ondes que la bande de Sacramento.