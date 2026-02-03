Le groupe franco-suisse nous montre que les eaux du lac Leman peuvent être agitées. Bien énervées même !

Le alt-metal de Debatonic est amené de voix de maître par Diogo qui alterne un chant clair ultra maîtrisé, chose suffisamment rare chez les jeunes groupes de l'univers metal pour être souligné, avec des passages scream millimétrés et posés sans excès. Les rythmiques sont entraînantes et plairont au plus grand nombre.

On retrouvera des pointes de skate punk, du metal pur et dur, du gros rock US qui riff, le tout, avec une grosse base de nu-metal. On passe un bon moment sans s'ennuyer une seconde car les compo sont accrocheuses sans tomber dans le travers d'être de simples déclinaisons musicales d'une même base.

Nolive85

Publié dans le Mag #67