Pour leurs 20 ans, les DeathAwaits se sont offerts un petit kiff : inviter plein de potes sur leur album. Alors, l'ensemble garde la tonalité thrash/death qui caractérise le groupe depuis ses débuts, on trouve sur ces neuf titres plein d'autres petits trucs amenés par les invités mais également par le groupe qui n'est pas avare de petites surprises, même sur les trois titres où ils sont seuls (le break au piano de "Uprooted", qui l'avait vu venir ?). Les lascars qui sont passés en studio se fondent assez aisément dans le magma métallique parce que eux aussi sont des amateurs de growl et autres hurlements infernaux. Tu trouveras la liste complète un peu partout, on ne citera juste que Julien (Benighted), Renato (Trepalium), Arno (Black Bomb A) et Riley (Allegaeon, ouais, y'a même un ricain !) pour te mettre la bave à la bouche. Au-delà de la guest-list, c'est un album anniversaire où le combo prend finalement assez peu de risques, assurant dans son domaine avec une certaine aisance. Le rabat-joie que je suis aurait aimé qu'ils poussent un peu l'expérience et qu'ils aillent chercher des personnalités hors de leur zone de confort. Pourquoi pas essayer de mixer leurs compositions avec d'autres types de chants ? Celui de Mouss (Mass Hysteria), celui de Vince (AqME, The Butcher's Rodeo), celui de Julien (7 Weeks), celui de Yann (Klone), celui de Séb (Headcharger), celui de Reuno (Lofofora), celui de Niko (Tagada Jones ) ou je ne sais qui encore, ce serait une vraie expérience, un mélange certainement aussi étonnant que détonnant. Pourquoi pas pour les 25 ans ?

Oli