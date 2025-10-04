Death Structure Death Structure Et nos tympans n'ont pas été déçus ! Je vous renvoie à la chronique de Nolive dans le précédent Mag #64 pour plus de détails sur ce groupe de death. Leur album est très bon et sur scène, ce fut cataclysmique ! Ils sont forts, les musiciens, très forts sur le plan technique et leur frontman a une putain de voix qui ne perd ni en justesse ni en puissance en live, le tout porté par une belle présence scénique. Alors, si vous les voyez programmés près de chez vous, et même loin d'ailleurs, n'hésitez surtout pas et foncez !