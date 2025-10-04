Après que Nolive a chroniqué le deuxième et dernier album des Lillois de Death Structure, intitulé Le déni, cela nous démangeait fortement de les écouter en live. Aussi, lorsque l'Ak Shelter, bar à concerts de Nantes, les a affichés dans leur programmation un dimanche en fin d'après-midi, nous n'avons pas hésité à bousculer notre tranquillité dominicale pour aller nous faire exploser les tympans.

Death Structure Et nos tympans n'ont pas été déçus ! Je vous renvoie à la chronique de Nolive dans le précédent Mag #64 pour plus de détails sur ce groupe de death. Leur album est très bon et sur scène, ce fut cataclysmique ! Ils sont forts, les musiciens, très forts sur le plan technique et leur frontman a une putain de voix qui ne perd ni en justesse ni en puissance en live, le tout porté par une belle présence scénique. Alors, si vous les voyez programmés près de chez vous, et même loin d'ailleurs, n'hésitez surtout pas et foncez !

Merci à l'Ak Shelter pour leur accueil.

Photo : Nolive